Sabadell reivindica el compromís per mantenir viva la memòria de l’Holocaust

L’Ajuntament de Sabadell organitza aquesta setmana diferents actes per commemorar el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, dijous 27 de gener. Hi haurà la tradicional ofrena floral, la representació d’una obra de teatre, un passeig per conèixer les llambordes ‘Stolpersteine’ i la projecció d’una pel·lícula. El consistori ha presentat els actes aquest dimecres a la plaça de Montserrat Roig, on hi ha el monòlit de record a les víctimes del nazisme.

Fins ara s’han localitzat 61 sabadellencs deportats als camps de concentració nazis entre 1940 i 1945, i el record d’aquests dies serà per ells i totes les altres víctimes del nazisme, com els col·lectius homosexuals, gitanos o les persones amb alguna discapacitat. La segona tinenta d’alcaldessa, Marta Morell, assegura que commemorar el 27 de gener -dia de l’alliberament d’Auschwitz- ha de servir per refermar “el compromís amb què no tornin a passar aquests horrors”.

En els darrers mesos s’han identificat dos sabadellencs més que van ser víctimes del nazisme i al llarg d’aquest 2022 està previst que es posi una placa ‘Stolpersteine’ en el seu record al domicili on van néixer. Es tracta de Pere Sabater Carbonell i José García Campillo i, d’aquesta manera, seran 63 les llambordes d’aquestes característiques que hi ha a Sabadell, el municipi de Catalunya que en té més.

La commemoració del 27 de gener es fa conjuntament amb l’Amical de Mauthausen i el seu president, Manuel Calvo, reinvindica la necessitat de “treballar plegats per mantenir la memòria” i conèixer què va significar l’holocaust, l’extermini i la deportació. “La denúncia no és suficient”, assegura, i per això des de l’Amical tenen com a prioritat investigar, difondre i fer pedagogia a les escoles sobre aquest episodi històric perquè no es repeteixi.

Agenda d’activitats

Actes de record i reconeixement als deportats sabadellencs als camps nazis. Aquest dijous, 27 de gener, a les 18 hores a la plaça de Montserrat Roig. Les entitats o persones interessades a fer l’ofrena floral han de confirmar-ho per telèfon al 93 745 19 53 o al correu memoriahistorica@ajsabadell.cat. L’acte l’organitzen l’Ajuntament de Sabadell, l’Amical de Mauthausen, el Memorial Democràtic i la Diputació de Barcelona.

Obra de teatre Domicili Inconegut. Els actors David Serrano i Josep Maria Roviralta la protagonitzaran divendres, 28 de gener, a les 20 h al Teatre Principal. Es tracta d’una adaptació de l’obra original de Kressmann Taylor del 1938 sobre els totalitarismes, la manera de fer-los front i l’amistat en temps convulsos.

Tant Serrano com Roviralta han explicat que es tracta d’una obra de “tanta actualitat i tan premonitòria en aquell moment com és portar-la a escena avui dia”. Després de dos anys de representacions, els sabadellencs han afegit una ‘tercera veu’ en forma de música “que uneix allò que no està escrit”, tal com ha dit Roviralta, a càrrec dels violoncel·listes Martín Cáceres i Canòlich Prats. Les entrades es poden comprar al web de cultura de l’Ajuntament.

Itinerari guiat ‘Les Stolpersteine a Sabadell’. Dissabte, 29 de gener. D’11 a 12.30 h amb sortida des del Museu d’Història (c/ Sant Antoni, 13). Recorregut per algunes de les llambordes situades als domicilis dels deportats sabadellencs. Activitat gratuïta. Inscripcions al 93 727 85 55.

Projecció de ‘L’informe Auschwitz’. Diumenge, 30 de gener, a les 18.30 h a l’auditori del Casal Pere Quart (c/ Lacy, 11). Dirigit per Peter Bebjak, any 2021. Narra la història real de Freddy i Valter, dos jueus eslovacs que van escapa d’Auschwitz el 1944, i sobre la seva lluita per convèncer tots aquells que no volien veure la veritat. Activitat gratuïta. Reserva d’entrades a https://forms.gle/fxcBkb2CQQEDttF5A