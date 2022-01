Mor el president d’honor del CE Mercantil, Joan Murtró

L’esport sabadellenc, i en especial el Club Esportiu Mercantil, està de dol després de conèixer-se la mort del president d’honor del club blaugrana, Joan Murtró, aquesta passada matinada.

Nascut l’any 1946 Murtró va exercir durant gairebé quaranta anys d’entrenador de diverses generacions de futbolistes, sempre a l’equip de la seva vida, el Mercantil. Amb només vint-i-quatre anys va començar el seu camí com a entrenador del club gracienc, abans d’una petita aventura al Lepanto. Dels centenars de futbolistes que van passar per les seves ordres, Murtró va tenir una afinitat especial amb Edu Vílchez, tal com reconeixia en una entrevista a Diari de Sabadell, l’any 2018: “No li havies de dir a on jugava. Ell ja ho sabia. Li he vist fer coses increïbles. A vegades penjava neumàtics a la porteria i feia passar les pilotes pels forats amb una gran facilitat”. Va arribar a jugar amb el filial del Reial Madrid i altres clubs com el Logronyès, el Valladolid o l’Espanyol. Paral·lelament, Murtró va exercir de directiu i de responsable del bar de l’antic camp de Gràcia.

En la mateixa entrevista, Murtró explicava que “no tinc cap secret en concret. Només puc dir que em feia meus els jugadors. Això sí, sempre anava de cara i si calia esbroncar-los, els mirava als ulls. Era molt directe. Això s’acaba agraint”, apuntava.

A les xarxes socials, diverses persones amb qui han compartit part de la seva vida amb Murtró han mostrat el seu condol, com l’actual president de l’entitat mercantilista Jordi Grané o el tècnic sabadellenc Quico Díaz.

Avui és un dia trist pels que hem jugat al Mercantil. Ha mort el nostre pare. Descansi en pau el gran Joan Mutró, president d’honor del CE Mercantil. — Jordi Grané Ortega (@jordigrane) January 27, 2022

te vas fisicamente pero nunca se te olvidara,gracias por todo ,fuistes la persona que me inculco los valores,la etica,la educacion el que estaba en las buenas y en las malas.mi compañerode viajes . hoy el futbol es ya menos futbol.sigue cuidandonos como lo has hecho siempre DEP https://t.co/XSp7gqJBrF — quico diaz (@quicodiaz) January 27, 2022