El repte de la indústria tèxtil: captar el talent jove

La indústria tèxtil es troba en un fort procés de transformació des de fa anys. El problema principal a què s’enfronta el sector, sobretot al Vallès, és la falta de professionals, a causa de la manca d’atractiu de la indústria tèxtil, sobretot en el col·lectiu de gent jove. Aquestes són algunes de les conclusions a què van arribar els experts que van participar en la tercera conferència del cicle Sabadell Tèxtil. De la tradició a la innovació, organitzat pel Gremi de Fabricants de Sabadell i la Fundació Bosch i Cardellach.

El conseller delegat de Dobert (Holistex Group), Xavier Bombardó, va opinar que cal més formació professional orientada al sector per tal de captar més talent jove. “El tèxtil té futur, però cal un relleu generacional. Necessitem més tècnics i enginyers capaços de donar un altre aire a la indústria”, va afegir. En la mateixa línia, el director general de Fytisa, Guillem Soler, va exposar que sovint es té una idea equivocada del sector tèxtil: “Moltes fàbriques ja s’han posat el dia. No és correcta la idea que el tèxtil encara es troba ancorat al segle XIX. És un àmbit que encara té molt potencial per explotar”, va apuntar.

Nous sectors d’aplicació

Així mateix, Soler va mostrar alguns dels avenços de la indústria tèxtil per ratificar les seves explicacions. “Les empreses tèxtils han evolucionat i, per exemple, Fytisa està oferint teixits no teixits per a tota mena de nous sectors, des de l’automoció i l’alimentació, passant per la construcció. La moda ha entrat en un segon pla”, va assenyalar.

Xavier Bombardó també va posar èmfasi que la indústria tèxtil ha de “replantejar” la moda. “Si volem que sigui sostenible, ha de ser duradora en el temps”, va remarcar.