Sabadell homenatja les víctimes de l’Holocaust alertant sobre l’auge de l’extrema dreta

Més de 200 persones han participat aquest 27 de gener en l’acte d’homenatge en motiu del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, celebrat a la plaça de Montserrat Roig (Avinguda-Eixample). S’han recordat les víctimes com els exiliats pel nazisme i el feixisme així com els supervivents i els familiars en un acte en què s’ha destacat el valor de la diversitat davant l’auge de l’extrema dreta.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha recordat que un acte com aquest “ens ha de permetre no oblidar en aquests moments en què portem anys de certa foscor”, en referència a l’auge de l’extrema dreta. Un aspecte al que també s’ha referit el president de l’Amical de Mauthausen, Manel Calvo, afirmant que la lliçó de la història ens ha de servir per “tenir-la present com una crida a la tensió” permanent que eviti l’augment dels discursos d’odi i discriminació que en aquests temps proliferen per Europa.

Valors com la reflexió, la tolerància, la comprensió i la convivència són els que “volem que perdurin i cal mantenir ben vius”, ha apuntat Farrés. Calvo ha remarcat que l’homenatge és per a tots els col·lectius perseguits durant l’Holocaust, començant pels jueus, però també els gitanos, homosexuals, persones amb discapacitat funcional o malalties mentals així com els masons, testimonis de Jehovà i els presoners de guerra.

Durant l’acte s’ha fet la tradicional ofrena floral per part de partits polítics, entitats i persones a títol particular.