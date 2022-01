Els sindicats no majoritaris es reuneixen a Sabadell en contra de la reforma laboral

Els sindicats Coordinadora Obrera Sindical (COS), Comisiones de Sindicato de Base (co.bas), CGT i CNT s’hi han reunit aquest migdia a la plaça de la Creu de Barberà per manifestar el seu rebuig davant la reforma laboral que la coalició PSOE-UP pretén portar a votació al Congrés la setmana vinent. La munió de sindicats no majoritaris ha definit el nou decret del govern com “la continuació d’un marc de precarització”, en referència a la reforma laboral aprovada pel PP el 2012.

El discurs ha mostrat una forta oposició a les línies generals que han definit el diàleg social entre els sindicats majoritaris i la patronal espanyola a l’hora d’aprovar el decret que encara busca consolidar una majoria parlamentària. La reforma del PSOE-UP “no acaba amb la temporalitat”, ni amb “l’onada de privatitzacions” – han manifestat els sindicats -; dues de les pedres angulars de la reforma que ha liderat l’actual ministra de treball, Yolanda Díaz.

En la jornada d’avui, la manifestació hi ha reunit a una cinquantena de persones en un dels extrems de la plaça de la Creu de Barberà. A l’amalgama de sindicats s’hi han sumat les formacions Corrent Roig i L’Obrera. Durant l’acte, els concentrats s’hi han mobilitzats durant uns minuts dins de la calçada de la carretera de Barcelona, però no hi ha hagut cap alteració rellevant de la circulació.