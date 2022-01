Una nova entrada al sector dels Planetes

La inauguració del nou tram que connecta el darrer tram del carrer de Fraser Lawton amb el carrer d’Urà permet una entrada alternativa al sector dels Planetes (Gràcia), que fins ara es concentra a la Rambla d’Ibèria. L’Ajuntament de Sabadell retira la primera setmana de febrer els new yersey i obre al trànsit rodat aquest nou carril que s’havia construït aquest estiu. “Ho celebrem, és un canvi necessari que facilitarà la mobilitat al barri”, expliquen des del Moviment Veïnal Sector Planetes.

Durant l’estiu també es va obrir una nova via –que travessa el passeig sobre les vies soterrades d’FGC i connecta el barri amb Can Feu– que permet la sortida directa al passeig de Can Feu, sense haver d’accedir necessàriament per la Rambla d’Ibèria. Es tracta d’un pas entre el carrer de Júpiter i els carrers de César Torras i Damià Foment.

Canvi de sentit al carrer de Júpiter

Durant la primera setmana de febrer, doncs, també es farà un canvi de sentit al carrer de Júpiter, que connecta amb la nova via que uneix els dos barris i passarà a ser de sortida. Una mesura que celebra el veïnat: “Ara podem accedir directament al passeig de Can Feu per sortir del barri [gràcies al pas amb]. Però fins que no s’habiliti aquest canvi de sentit, hem de vorejar tot el barri per poder anar a parar al passeig”, coincideixen. A partir de la setmana vinent, el carrer de Júpiter connectarà amb el tram habilitat sobre el soterrament dels Ferrocarrils.

Al mateix temps, l’Ajuntament ha anunciat que es pintaran dos nous passos de vianants al carrer de Fraser Lawton, a l’alçada del nou tram que quedarà inaugurat. El veïnat ha celebrat que finalment s’hagi modificat la circulació interior al barri, i critiquen que fa anys que és “un cul de sac”. En aquest sentit, preveuen que els nous canvis de sentit i la nova via de circulació permetrà alliberar l’accessibilitat al carrer d’Urà i descongestionarà el trànsit que acapara el carrer de Mart, a banda que s’habilita una sortida “molt més directa” al passeig de Can Feu.

L’Ajuntament contempla que aquests treballs provoquin afectacions en el trànsit i als estacionaments de la zona, però avança que l’empresa encarregada d’aquestes actuacions ho senyalitzarà i comunicarà prèviament.

L’Ajuntament va habilitar al juliol noves places d’aparcament al sector Planetes del barri de Gràcia, però els veïns apunten que “no soluciona el problema” i són “insuficients”. Davant dels problemes de mobilitat es va permetre l’estacionament al carrer de Pau Claris en horari nocturn i festius.