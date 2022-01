Acció de protesta perquè l’Ajuntament protegeixi els murals del grafiter Treze

La Crida per Sabadell denuncia que l’Ajuntament de Sabadell ha incomplert, per ara, la moció aprovada ara fa un any al Ple muncipal en relació a l’artistaTreze.

La proposta demanava protegir el llegat artístic del grafiter Guillem Vivas Pérez, conegut artísticament com Treze. L’Ajuntament es comprometia a valorar l’estat de cada obra que hi ha actualment a la ciutat i a determinar el millor mètode de conservació en cada cas. Tots els grups municipals hi han votat a favor, a excepció de Junts per Sabadell.

A parer de la Crida i altres entitats, però, no s’ha fet cap passa d’ençà que s’aprovés, el passat maig de 2021.

Per això, nou mesos, més tard, s’ha convocat una acció de protesta aquest diumenge a Sabadell. Revindicaràn, precisament, que la regidoria de Cultura faci les passes acordades per protegir el patrimoni de Treze, mort l’any 2018. L’acció tindrà lloc a la plaça Barcelona, a parir de les 12 h.

5 murals perduts

Treze va pintar més d’una vintena de parets a la ciutat. Tot i això, cinc d’elles ja no es conserven. Arreu del món hi ha obres de l’artista: a la ciutat d’Istanbul, amb un dels murals més grans que ha pintat, Mural Istanbul Festival; a la italiana Murello, amb l’Sketchmate Urban Art Festival 2017; a Milà, amb l’Amazing Day; a Glasgow, amb el Yardworks; o a Beirut, amb la decoració del O1NE Beirut.