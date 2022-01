Diccionari per no perdre’t a Twitter

Establir un abecedari de mots i expressions que s’utilitzen a les xarxes socials és un acte cridat a caducar de pressa. I és que un tret característic és la rapidesa amb la que es viralitza qualsevol cosa… I la velocitat amb la que cau en l’oblit. I és substitut per la següent expressió, ‘challenge’ o ‘meme’. I quan un es pensa que controla el rotllo, li canvien les regles de joc. No us frustreu: Aquest món accelerat funciona així. Ara bé, podem fer (i farem) un recull actualitzat a gener de 2022. Pistes per entendre un llenguatge eminentment juvenil, fins i tot adolescent. Però que no té perquè ser exclusiu d’una generació. Es pot ser un ‘boomer’ i fer servir aquests neologismes. O fins i tot, no voler semblar un babau a Twitter! Avís: La majoria són anglicismes. Pren nota!

Bro

(“Què passa, bro!”)

De la paraula anglesa ‘brother’.

O sigui, germà. Mot carinyós

per saludar una amistat.

Basat/da

(“La Lucia està bassadíssim amb que és amiga de Santa Salut”)

És l’expressió per referir-se a algú quan diu o fa algo una mica sobrat.

Boomer

(“Ets un boomer”)

Si algú et diu que ets un boomer, vol dir que et considera passat de moda. O com diria un boomer, ‘demodé’. El mot fa referència a la generació ‘Baby boom’ (nascuts amb el desenvolupisme espanyol).

Brilli brilli

(“Mira quina samarreta

més brilli brilli m’he comprat”)

Fa referència a l’estètica de roba, accessoris i maquillatge amb brillantor, lluentons i colors cridaners.

Crush

(“Uff, aquell noi sí

que ése el meu crush”)

Es refereix a l’amor platònic

digital: Una persona que segueixes molt a les xarxes socials i t’agrada físicament, tot i que (en principi)

mai coneixeràs.

Cunde

(“Hi anirem a la revetlla? Em cunde molt”)

Es tractaria d’un castellanisme per expressar el desig gran de fer una acció.

Cringe

(“Aquell senyor és tope cringe”)

Per descriure alguna persona

que fa angúnia o que fa passar

vergonya aliena.

Chill

(“Avui no surto de festa,

em quedo en plan chill)

Molt utilitzat pel públic adolescent. Pot servir com a sinònim de relax (en format actual).

Cryptobros

(“Que pesao el marc amb que inverteixi, és un cryptobro!”)

És com s’anomenen als usuaris que es fan pesats amb les criptomonedes i els NFT a les xarxes socials, tot el dia insistint perquè inverteixis.

CID

(Abreviatura)

Abreviatura per agilitzar la

conversa. Però també perquè no sigui tan evident. Àcids i drogues.

CU 46 (Abr.)

“Ens veiem per tenir sexe”

Doble Check

(“Doble check? No em deixis en ‘visto’, cabró”)

La síndrome d’estar mirant el telèfon mòbil constantment per veure si la persona a la qual has escrit ja ha rebut el missatge. Fa referència als dos ‘checks’ que mostra l’App WhatsApp. Una expressió sinònima és “mha deixat en vist”.

Fomo

(“Quina merda estar sense

mòbil. M’està entrant fomo”)

Conegut en anglès com ‘Fear of missing out’, es tracta de l’ansietat que genera estar sense telèfon mòbil (ja sigui per falta de cobertura o bateria, estar dins un avió…). I per tant, la por a perdre’t coses que estan passant o saber si algú t’està intentant contactar.

Friendly Reminder

(“Eii, friendly reminder que em deus 15 euros del sopar de divendres”)

Literalment, amable recordatori. Una expressió per fer una mica de gràcia, quan has de fer un petit toc d’atenció a algú altre.

FYI

(“Escolta, FYI, això jo ho vaig dir jo la setmana passada”)

Abreviatura de ‘For your information’. Vol cridar l’atenció de l’emissor.

Flapa

(“Però què t’ha passat?

Se t’en va la flapa o què?”)

Expressió que equival a perdre el cap (o perdre l’oremus, en una llengua catalana més nostrada).

Ghosting

(‘El meu ligue de l’altre dia m’està fent ghosting’)

Quan tens una relació esporàdica amb algú i desapareixes del mapa sense acomiadar-te.

GNOC

(Abr.)

“Despulla’t davant la càmera”.

GYPO

(Abr.)

“Treu-te els pantalons”.

Hater

(“No i facis cas, és un punyetero hater”)

El tradicional borde. De l’anglès, literalment, odiador. Entra a buscar baralla a les xarxes socials, especialment a Twitter. Un sinònim podria ser un ‘troll’.

In Real life

(“Si vols en parlem un altre dia, però IRL”)

Quan algú escriu IRL fa referència al fet que això passa a la vida real.

LOL

(“Vaja cagada. LOL!”)

Expressió per dir

que quelcom fa gràcia.

Loser

(“Mira qui parla, però

si és aquell pavo és un loser”) Sinònim de perdedor, de la veu anglesa del mateix significat.

Mainstream

(“Que va, aquell cantant

a no és underground, ara

ha tornat totalment manistream”)

Traduït de l’anglès: El Carril central. Es refereix a qualsevol persona o actitud que segueix l’statu quo, les normes preestablertes. O senzillament, que coincideix amb el sentir general de la societat.

Male Teers

(“En el fons és un masclista, només fa male teers”)

Traduït com ‘llàgrimes d’homes’, és l’expressió utilitzada a Twitter per usuàries feministes per referir-se als homes que es queixen de les ‘feminazis’. Els homes que intenten apartar-se d’aquests usuaris fan servir el ‘Not all men’.

Meme

(“Vaja, sembla un meme”)

Essent un meme una imatge gràfica divertida i recurrent per xarxes socials, ara s’ha derivat en una expressió tendent a dir que una persona sembla una caricatura de sí mateixa.

Mood

(“Avui estic en mood sofà i pel·lícula”) Derivat del mot mode, ve a dir l’estat d’ànim i expectativa d’una persona.

OMG

(L’has vist, que s’ha tenyit de ros? OMG!)

Es tracta de les inicials d’Oh my good. Una expressió anglesa que es tradueix com Oh Déu meu.

Pretend to be shocked

(“Ell ja sabia que us havíeu

embolicat, però ara està en

pla Pretend to be shocked”)

Expressió per dubtar de la credibilitat i capacitat de sorpresa d’algun

missatge rebut o piulada a Twitter.

Pro

(“Sí que ha escalat ràpid la paret, està fet un pro”)

Bé a ser la forma reduïda del mot professional. Equival a dir-li a algú que és un crack en allò que fa.

Postureig

(“Vaja, total que finalment no era com ens pensàvem, era tot postureig”)

Concepte que s’ha posat de moda en el darrer temps per expressar que alguna persona intenta aparentar alguna cosa que veritablement no és.

Random

(“Mai no li pillo l’onda. Sempre fa comentaris random”)

Mot per expressar el caràcter aleatori d’una persona o, especialment, els comentaris que fa. Per valorar certa estranyesa en aquelles actituds d’una persona.

Stalkejar

(Sóc el pitjor, he estat una hora stalkejant les seves xarxes”)

Quan una certa atracció passa

a ser quasi assetjament

i el segueixes a tots els canals. O sense arribar a aquest grau, es pot considerar com el seguiment de les xarxes d’una persona que t’atreu afectivament.

Sexting

(“L’hi ha enviat fotos de tot tipus, estan en pla sexting total”)

Es refereix a l’intercanvi

de missatges eròtics per telèfon.

Send Nudes

(Ui avui vaig calent, send me nudes si voleu)

Expressió que s’utilitza per demanar a la persona amb la que xateges o obertament per xarxes

que t’envii una fotografia eròtica.

Scopa tu mana

(Ei ei ei que heu vist la seva darrera selfie? Scopa tu mana!”)

Expressió que un usuari escriu

a Twitter adjuntant una fotografia, per tal que la gent comenti quina opinió li genera aquella imatge. Actualment està en desús.

Señoro

(“Ale, ja ha sortit el señoro a dir-nos a les dones el que hem de fer”)

Forma feminista d’assenyalar un home masclista o que fa comentaris de superioritat a les dones.

Se vienen cositas

(Guardeu-vos la data del 19 de març, que se vienen cositas!”)

Expressió castellànica per dir que hi haurà algun aconteixement interessant en un futur pròxim.

Sapo

(“Pobre Miquel, darrerament està fent un sapo”)

Persona poc afortunada, sense sort.

Semat

(“La Crala és una semada, heu vist com li ha contestat?”)

Terme que pot equivaldre al mot heavy o l’expressió què fort.

Shippejar

(La Clara no para d’intentar shippejar en Carles i en Marc”)

La Celestina del segle XXI. Verb que prové de l’anglès “relationship”. Baia, com sempre: Intentar emparellar dues persones-

Sugar Pic

(“Uii, potser que ens intercanviem unes sugapics”)

Petició d’una foto suggerent

Sugar Daddy

(“Però no has vist que té 47 anys? És tot un sugar daddy”)

Persona adulta, d’edat clarament superior a la dels interlocutors que mantenen la conversa.

Text Ansiety

(“No puc més, no m’ha conestat des de dijous i començo a tenir text ansiety”)

Segona passa del ‘Doble Check’: L’ansietat que genera que la persona a la que has escrit per telèfon ‘et deixi en vist’: ja tens els dos ‘checks’, però no et contesta.

Twicheada

(“Has vist la twitcheada

de l’Ibai?”) Acció d’emetre per streaming a twitch.