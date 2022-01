La gran aportació sabadellenca no és suficient per guanyar l’Europeu d’handbol

Amb la mel als llavis. La selecció espanyola d’handbol, amb els sabadellencs Aleix Gómez i Ian Tarrafeta, ha caigut en la final de l’Europeu d’handbol, a Budapest, per 26-27 davant Suècia després d’un partit molt igualat i amb final polèmic. Després de desaprofitar una oportunitat per avançar-se quan faltaven 40 segons, l’equip espanyol ha estat sancionat amb un ‘7 metres’ molt rigorós a l’últim sospir: el suec Ekberg no ha fallat i ha donat el títol al país nòrdic.

No ha estat suficient la gran aportació dels dos representants sabadellencs. Entre els dos han anotat 11 dels 26 gols. Aleix Gómez n’ha fet 6 (4 de penal) i Ian Tarrafeta, 5. L’extrem del FC Barcelona ha fet un campionat per emmarcar i, de fet, ha estat escollit com el millor extrem dret de l’Europeu.

Per la seva banda, el central, que ara juga a la lliga francesa, ha estat el revulsiu a la segona part per assolir un esperançador avantatge de dos gols (17-15), completant així un debut estel·lar a la selecció. Només ha faltat la cirereta del títol, però la medalla de plata confirma el gran nivell del combinat dirigit per Jordi Ribera.