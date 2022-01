‘Sex Education’ a Campoamor

“A classe s’intenta evitar el tema de la sexualitat”, explica la Irene Duran, qui ha estat estudiant de cicle formatiu d’Integració Social. D’aquí la necessitat d’impartir educació sexual durant el període escolar.

Justament per afavorir aquests coneixements, ha nascut Diversex. Està adreçada a professionals de l’àmbit socioeducatiu, per tal que tinguin recursos pedagògics per abordar àmbits tan amplis com l’orientació sexual, la identitat de gènere, el cicle menstrual, el desig i les fantasies, les primeres experiències, la precaució davant les infeccions de transmissió sexual (ITS), etc.

Un llibre que ha estat impulsat per Júlia Collignon, tècnica d’Actuavallès; juntament amb Ferran Giménez, professor de l’institut Ribot i Serra de Sabadell (centre públic d’alta complexitat ubicat a Campoamor).

La Irene és, precisament, una de les alumnes que ha rebut aquest taller, tot i que ja és major d’edat i estudiant del cicle formatiu. “No hi ha normalitat en una cosa supernormal. Pares i mares, professors i referents adults, en general, sovint no volen parlar del tema”, afegeix la Irene. També recorda la seva vivència a secundària: “Tot eren alertes del que no havia de passar. I com s’havia de posar un preservatiu –només el masculí, del femení no se’n parlava–. I poc més”, remata la Irene.

Collignon hi està d’acord. “Sovint es parla de tot el que pot passar que sigui dolent. I no tant de la dimensió de benestar”, diu. Com ara el plaer, les fantasies, els sentits, les zones erògenes…

Una altra estudiant que va participar dimecres en la presentació de Diversex, l’Alícia Bernal, hi afegeix: “Com a filla de cristians, no m’hauria sentit bruta i pecadora, culpable, d’haver rebut educació sexual a classe”. I apunta que també ajudaria a no idealitzar l’amor romàntic i a tenir eines per detectar (i evitar) les relacions tòxiques.

* ‘Sex Education’ és una sèrie de Netflix en la qual dos joves ajuden a millorar la vida sexual i sentimental dels estudiants d’un institut. S’ha lloat la forma en la qual normalitzen l’educació sexual entre els adolescents