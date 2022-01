Els deures pendents de Salut a Sabadell

La visita del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a Sabadell el passat divendres, va permetre conèixer que l’Escola d’Infermeria es posarà en marxa el curs vinent amb un màxim de 75 alumnes. Però el departament que lidera també té diferents projectes sobre la taula.

Ampliació del Parc Taulí amb dos edificis

El mes de maig es posarà en funcionament l’edifici Ripoll, amb un centenar de llits. I entre aquest any i el 2024 s’acabarà de construir el Frontal Gran Via i es reordenaran alguns serveis entre el Taulí nou i Santa Fe.

Descongestionar els CAP

Les visites dels usuaris als centres d’atenció primària (CAP) han batut rècords dia rere dia les darreres setmanes per l’augment de contagis de coronavirus. El passat 19 de gener, per exemple, es van registrar 3.084 visites per Covid.

Inaugurar el CAP Can Llong

El CAP de Can Llong ja està en construcció i si es compleixen els terminis hauria d’entrar en funcionament l’estiu d’aquest any. Dependrà del CAP Can Rull i permetrà ampliar la cartera de serveis del barri.

Reforçar el personal sanitari

Als diferents centres sanitaris falten professionals. Ho reclamen des d’Urgències del Taulí, sobretot per la manca d’infermeres, però també des dels CAPs i els usuaris, amb el cas principal de la falta de pediatres. També en el mateix consultori local del Poblenou, pendent de tornar a tenir servei de medicina familiar.

Reduir les llistes d’espera

El setembre del 2021 hi havia 6.291 persones esperant una intervenció quirúrgica al Taulí. I a final d’any, unes 13.000 persones esperaven una consulta d’especialista.