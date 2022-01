Volant alt

Apreciats lectors, és probable que en els darrers temps els hagi sorprès la quantitat de notícies vinculades amb el sector aeronàutic que apareixen al Diari de Sabadell. La cobertura informativa que realitzem sobre l’Aeroport de Sabadell i sobre les empreses aeronàutiques i aeroespacials no és casual, respon al creixement exponencial d’un sector de l’economia a la nostra ciutat i a la comarca. Estem veient com aterren noves iniciatives –els explicàvem el cas de l’escola de controladors aeris Skyway dissabte passat– i avui ens centrem en el cas de Zero 2 Infinity, una empresa barberenca que s’està preparant per portar turistes a 36.000 metres d’altura en globus.

La companyia ara està buscant finançament per dur a terme el projecte. El cas d’aquesta empresa ens mostra fins a quin punt és important ser audaços per detectar, conservar i projectar l’emprenedoria del territori amb ajuts i incentius, amb inversió i reconeixement. Si l’empresa s’hagués fundat als Estats Units, ningú no ho dubtaria. Aquest cas, com passa amb tants altres que estan vinculats a la recerca i les noves tecnologies, ens ha de motivar per retenir el talent i promoure’l.