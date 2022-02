Més enllà del riu

[Per Josep Mercadé, periodista]

Quinze mesos abans de les municipals es van perfilant alguns temes que apareixeran en les propostes per al nou mandat. Després d’aquesta pandèmica legislatura, la represa d’una certa normalitat ha de permetre debatre sobre com ha de ser la ciutat del futur. A més de la Gran Via, que ja és damunt la taula del debat, l’altre element que s’obre pas és el riu Ripoll.

Plantejar canvis en aquest àmbit que permetin acostar una mica més el parc fluvial a la ciutadania és molt necessari tot i haver-hi opinions per a tots els gustos. La proposta del govern municipal d’apostar pels serveis al riu ha topat amb les crítiques de l’oposició. Uns i altres es van posicionant de cara al 2023. El debat sempre és bo i, si serveix per millorar la proposta final, encara ho és més.

Crec que és convenient no deixar-ho tot en mans de la concessió dels fons europeus. I si al final no arriben? Està bé que l’alcaldessa es comprometi a executar l’obra tant sí com no. Aquest indret ja es va beneficiar dels fons de cohesió de la Unió Europea en les primeres actuacions dels anys noranta. Aquella pluja de diners va permetre frenar la degradació d’un espai que feia massa anys que estava d’esquena a la ciutat.

L’àmbit del Ripoll és prou gran per encabir-hi diverses activitats i fer compatibles els usos industrials responsables amb l’oci diürn i la restauració. De tota manera, hi ha un element que encara és una assignatura pendent, com és disposar d’un centre d’interpretació que pugui reivindicar els aspectes mediambientals. De fet, ja es preveia en les primeres propostes del Parc Fluvial, però no es va acabar de concretar. La difusió d’aquests valors també s’ha de fer extensiva al patrimoni industrial. Els dos aspectes seran uns dinamitzadors turístics de primer ordre.

Però cal anar més enllà del mateix àmbit del riu al seu pas per Sabadell. Cal que tots els municipis de la mateixa conca es posin d’acord per potenciar el traçat i treballar plegats per fer possible un eix vertebrador que ajudi a difondre els valors, no solament del Ripoll, sinó també dels municipis per on passa.

L’experiència d’anar a peu o en bicicleta de Sabadell fins al mar passant pel costat del riu és molt engrescadora tot i les dificultats en alguns trams per seguir el traçat que desemboca al Besòs. Manca una entesa real amb els veïns que compartim tram de riu per adonar-nos que, efectivament, ofereix unes oportunitats que van més enllà del mateix riu.