Òscar Llatje: “L’increment de trànsit a l’AP-7 és brutal”

Altes velocitats, distraccions i imprudències. El coordinador de Mobilitat i Seguretat de Trànsit, Òscar Llatje, interpreta les dades sobre l’accidentalitat del Vallès: “Ja no hi ha un punt on es concentra la sinistralitat. Ara els accidents són més dispersos”, apunta.

El 2021 es va tancar amb una caiguda del 73,6% dels accidents mortals respecte al 2009 a les carreteres del Vallès. Quin balanç en fa? Hi ha una reducció progressiva dels accidents greus. És una tendència al Vallès, però també a Catalunya. Hem de fer un apunt: la pandèmia ha reduït la mobilitat a les carreteres del Vallès. Així i tot, fins al 2019 els accidents greus o mortals han anat decreixent, i la disminució és important. Els accidents lleus es mantenen estables, però els greus han baixat a la meitat des del 2010.

Com s’explica? Perquè es fa una campanya molt potent des del 2005 pel que fa al control de la velocitat, i el Vallès és una de les zones més controlades per radars perquè hi ha molta població i acumulava molts accidents. També la implantació del carnet per punts ha estat una mesura complementària. En definitiva, l’esforç de l’administració controlant velocitats i alcoholèmia ha estat determinant.

Pot quantificar l’efecte dels radars a les carreteres vallesanes? Les mesures legals tenen el seu fruit. Els radars són unes mesures molt noves (2005) i han estat definitius. Els trams que acumulaven més accidentalitat ja no són punts negres. Han aconseguit reduir entre un 60% i un 70% l’accident greu del tram on s’instal·la. I ara els sinistres són dispersos, ja no hi ha una zona on s’acumulen. Tot i que els morts i els ferits greus es donen especialment a carreteres secundàries.

Les altes velocitats són la principal causa dels accidents greus i mortals? La velocitat no n’és sempre la causa, però les conseqüències són més elevades: un accident pot passar de lleu a greu i de greu a mortal. La distracció és la causa més habitual i la causa que més reporten policies municipals i Mossos d’Esquadra. I un petit percentatge d’accidents és causat per conductes incíviques o conducció temerària.

Hi ha experts que ho atribueixen a l’antiguitat del parc mòbil. Hi coincideix? És molt testimonial. Un cotxe vell, si està ben mantingut, no provocarà accidents greus o mortals, no. Sí que pot generar més avaries i provocar retencions, però no sinistres de gravetat. Tot i això, la seguretat dels nous vehicles evitarà accidents.

Parlem dels embussos. Les dades mostren que ara hi ha més retencions a l’AP-7 i la C-58. En alliberar el peatge, l’AP-7 ha rebut un increment de trànsit brutal, és l’aorta del país, la via augusta. I a la C-58 passa el mateix, suporta més trànsit induït pels no peatges. Amb els alliberaments ens hem trobat amb un altre fenomen: retencions molt importants per accidents lleus a la via. L’avaria és habitual, ha augmentat molt després de l’alliberament dels peatges.