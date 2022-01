Faran una vintena de pisos al solar de l’Escola del Sol

Trobar un solar al Centre és pràcticament impossible sense comprar abans un edifici ja existent i enderrocar-lo. I així és com s’ha pogut materialitzar una de les darreres operacions immobiliàries que s’han tancat al rovell de l’ou de Sabadell. La promotora sabadellenca Salas ha comprat el solar del carrer del Migdia, 35, que fa forma d’ela amb façana a la plaça de Vila Arrufat. Actualment, és la seu dels cursos d’infantil i primària de l’Escola del Sol, que el mes d’abril té previst traslladar-se en un nou edifici –de propietat del grup de l’escola, Ramar–. S’estan ultimant els darrers detalls del projecte, que tindrà 19 o 20 habitatges segons com s’acabi de definir.

La directora comercial de Salas, Vanessa Catena, assegura que es tracta d’una operació estratègica perquè “és en una ubicació emblemàtica i havia de ser nostra”. Catena apunta que “per nosaltres tot el Centre de Sabadell és emblemàtic i posem molt èmfasi en les oportunitats que hi ha”.

Des de l’empresa remarquen que “no farem un pas fins que tots els nens estiguin a les classes adequades”. De manera que la promotora ha començat a difondre informació del projecte per atraure l’atenció de possibles clients, però no vol interferir en l’activitat ordinària de l’escola i a partir de l’abril es començaran a fer els tràmits per enderrocar l’edifici i construir el nou, que realment en seran dos units per la zona comunitària amb piscina.

La responsable afegeix que la promoció està enfocada “a gent de tota la vida de Sabadell” que vol canviar o millorar el seu habitatge, “com gent gran que no vol pujar escales”, persones solteres o famílies nombroses per les quals s’han pensat els àtics. Hi haurà habitatges “adaptats per poder-hi estar millor i més còmodes” i opcions de personalització per donar resposta a les diferents necessitats. Els pisos tindran entre una i quatre habitacions. El nom de Migdia 2.0 fa referència al fet que la mateixa empresa ja va fer una promoció molt a prop –davant del CAP– i a la tecnologia domòtica que tindran els pisos.

Més promocions en marxa

Aquesta nova construcció se sumarà a altres que ja estan en marxa al Centre. A la Via de Massagué, entre els números 10 i 22, dues promocions diferents aixecaran un total de 36 habitatges nous. Just davant, en un solar al costat de la Puríssima, se’n preveuen vuit més. Al raval de Dins, una rehabilitació permetrà que n’hi hagi dos més, i se’n faran tres en un nou bloc al raval de Fora. I a aquestes obres cal sumar-hi les de la ronda de Ponent, amb 38 nous habitatges, i la promoció d’habitatge de lloguer assequible de l’Ajuntament a la carretera de Barcelona, formada per 21 habitatges.