[Per Joan Reixach, emprenedor]

Podríem definir el concepte de suor freda empresarial com un conjunt d’auguris negatius i mals pensaments que força empresaris i emprenedors pateixen en diferents moments de la vida dels seus projectes, estiguin en fase de creixement, de consolidació o de tancament.

Aquesta angoixosa i desagradable sensació es viu habitualment en solitud, i pot ser provocada per múltiples motius, com per exemple, problemes financers, mals resultats comercials, contratemps provocats per crisis com la Covid, problemes i obligacions laborals amb el personal, inversions a fer, canvis tecnològics que obliguen a prendre decisions complexes o per molts altres i diversos motius.

Aquesta relació de coses dolentes em porta a aquella teoria que circula força per xarxes professionals i que es representa gràficament amb un iceberg, on es veu l’èxit com la punta de gel que sobresurt de l’aigua, caldria definir què és l’èxit, però aquest seria un altre article, i per sota es pot veure un gran bloc molt més gran de gel on queden escenificades totes les dificultats i peripècies que un empresari experimentat o novell té per poder assolir el triomf desitjat. Molta feina no recompensada, riscos econòmics, pors, nits sense dormir, assumpció de reptes, sacrificis familiars, riscos de salut, esforços de tota mena, caigudes, dubtes, viure permanentment en un trencaclosques, crítiques, molta incomprensió, especialment per part de col·lectius de l’anomenada cultura antiempresa, poques o insignificants ajudes eficients de les administracions públiques, no disposar de xarxes de protecció social, falta de credibilitat financera i moltes coses més.

Cal recordar que molts dels qui viuen moments difícils són qui creen valor corporatiu i social, i la gran majoria no estan orientats a negocis especulatius ni regulats, tot i això, l’opinió pública desconeix força les diferències entre tipologies d’empresaris i potser encara menys les dificultats i compromisos que han de viure per poder crear economia.

Per sort, també que hi ha solucions, mètodes per poder eliminar relativament ràpidament la sensació de suor freda, són conegudes i han estat escrites per tota mena d’orientadors i especialistes motivacionals. Per fer-ne un petit recull, podrien dir que algunes de les coses que funcionen serien: abandonar ràpidament la sensació de fracàs, ser honest amb un mateix, tenir referents i objectius per saber on vols arribar, no subestimar-te, rodejar-te de persones amb èxit, deixar de pensar que ets una rara avis, sortir del teu entorn i rodejar-te de gent com tu, fer col·laboracions i treball en equip o formar-te i invertir en tu. No et solucionaran el problema per si sol, però ja d’inici et donaran un nou enfocament de veure les coses, i habitualment és el desllorigador de les dificultats.

Una de les coses positives és que un cop viscut aquest incòmode tràngol, canvia per sempre més la teva manera d’entendre moltes coses del que és laboral i fins i tot de la vida, enforteix i millora la resiliència del qui el pateix. Aquest aprenentatge vital seria bo que figurés tipificat en el currículum de qualsevol persona amb empenta, a la vegada que seria un apreciat indicador com ho pot ser la formació.

Per acabar, dues opinions, la primera, que cap lliçó o exercici teòric pot aconseguir simular la sensació que he intentat explicar, i la segona, que sense la suor freda patida pels empresaris i diferents perfils autònoms, la nostra societat del benestar no podria mantenir-se ni avançar.