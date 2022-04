El Sabadell arriba a la recta final com el millor equip del 2022

La victòria davant el líder Albacete confirma el Sabadell com el millor equip del 2022. Els arlequinats, des del gener i fins ara, han sumat 27 punts, dos més que el conjunt manxec (25) i quatre més que l’Andorra (23). És una confirmació de l’excel·lent trajectòria des de l’arribada de Pedro Munitis a la banqueta, qui acumula un bagatge espectacular: 32 punts en 17 partits.

Si endarrerim fins a la jornada 17 del campionat, aquests 32 punts haurien situat al conjunt arlequinat en tercera posició, només superat pel Vila-real B (37 punts) i l’Albacete (35). Això és futbol-ficció i la realitat diu que la magnífica estadística del tècnic càntabre ha servit per sortir del pou i observar la recta final del campionat amb la il·lusió de lluitar per l’objectiu teòricament marcat a principi de temporada. Ara seria gairebé una heroïcitat. O no.

La increïble igualtat d’aquest grup 2 -play-off i descens estan en un mocador de 9 punts que es podrien reduir a 7 si el Sevilla At. guanya a Palamós aquest dimecres en el duel pendent – provoca situacions contradictòries. El Sabadell és desè, però a només 2 punts de la zona de privilegi. De fet, els candidats a la quarta i cinquena plaça són ara mateix un grapat i s’ho jugaran tot en les últimes vuit jornades. Serà una recta final de lliga apassionant i el conjunt arlequinat pot tenir les seves opcions reials, sobretot si surt guanyador dels dos pròxims duels davant els filials sevillans: Betis Deportivo (dissabte, 17 hores) i Sevilla At. (Divendres Sant, a la Nova Creu Alta). Després afrontarà tres partits a casa (Nàstic, Cornellà i Algesires en la darrera jornada) i tres sortides més: Andorra, Barcelona B i Linares.

Pedro Munitis va deixar molt clar que no canviaran el seu discurs. “Quan enfoquem a altres coses que no sigui competir, ens va malament. No ens cal. Si continuem guanyant partits acabarem més a dalt”, diu el tècnic càntabre. El vestidor també confirma el mateix missatge, però és impossible frenar la il·lusió que es respira a l’entorn arlequinat. El triomf sobre l’Albacete va contrarestar les dues ensopegades consecutives a la Nova Creu Alta. Per cert, una dada prou significativa: si el Sabadell hagués empatat contra Castelló i RM Castilla, ara mateix ocuparia zona de play-off. Toca pensar només en el Betis Deportivo, un cuer que podria consumar el descens matemàtic precisament contra els arlequinats, una situació que no agrada: “Serà el partit més difícil”, avisa Sergio Aguza després d’estrenar-se com a golejador.