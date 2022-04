El Sabadell supera el líder i té llicència per somiar (1-0)

Llicència per somiar. El Sabadell, en una excel·lent segona part, supera el líder Albacete i se situa a només dos punts de la zona de play-off. Ha decidit un gol en pròpia porteria de Kike Márquez després d’un servei de cantonada de Sergio Aguza. L’afició, amb 3.000 espectadors a les graderies, ha acabat totalment bolcada.

El retorn d’Aleix Coch a l’eix de la defensa i d’Iago Indias al doble pivot han estat les principals novetats a l’onze de Munitis, qui també ha donat continuïtat a Dani Sánchez després del seu bon partit a San Fernando. Precisament ell ha gaudit de la primera gran oportunitat del partit, en el minut 3, després d’una gran acció personal d’Aarón Rey. El gallec li ha servit en safata la pilota al cor de l’àrea, però la rematada de Dani Sánchez, molt fluixa i centrada, ha acabat a les mans de Bernabé.

Ha estat un miratge perquè l’Albacete, amb gran qualitat tècnica, s’ha fet amb les regnes del partit a través de la pilota. Domini i possessió del conjunt manxec durant 20 minuts llargs encara que només s’ha traduït en una ocasió de Boyomo, qui ha xutat fregant el pal. Kike Márquez i Sergi Garcia, fill del sabadellenc i exarlequinat Jaume Garcia, han dirigit les operacions ofensives de l’Alba davant un Sabadell que s’ha hagut de replegar, saber patir i confiar en la solidesa d’un imperial Aleix Coch. El guió que preveia Munitis.

El conjunt arlequinat s’ha pogut espolsar el domini visitant durant un quart d’hora en què ha forçat fins a quatre serveis de cantonada, però sense generar situacions de perill. Ha estat un pas endavant que ha pogut trobar recompensa en una centrada-xut de Jacobo enverinada que gairebé sorprén el porter Bernabé. Igualtat màxima al descans, tot per decidir.

La segona meitat s’ha iniciat amb nova ocasió arlequinada, a pilota aturada: centrada de Caballo i rematada de cap d’Aleix Coch fora per molt poc. Muguruza ha avançat la seva posició amb la tornada d’Óscar Rubio, substitut de Dani Sánchez. El guió del partit ha canviat. El Sabadell ha pressionat a dalt i ha creat més dificultats a la sòlida defensa de l’equip manxec. Aarón Rey ha creat una situació de gran perill i Kaxe era un suplici per la defensa visitant. S’ho estava mereixent l’equip arlequinat i el gol ha arribat en una acció de certa fortuna: centrades des de la cantonada de Sergio Aguza, molt tancada, i Kike Márquez ha desviat la pilota al fons de la seva porteria, deixant estupefacte el porter Bernabé. La Nova Creu Alta ha esclatat d’eufòria i a partir d’aquí ha donat ales als homes de Munitis.

Lògicament, el Sabadell ha fet un pas enrere. El tècnic càntabre ha donat entrada a Xavi Boniquet per un cansat Jacobo i posteriorment, ha reforçat la zona defensiva amb Facu i Teo davant l’augment d’efectius d’atac del seu oponent. Ha patit el conjunt arlequinat, però només una rematada de Jordi Sánchez, a l’afegit, ha portat l’ai al cor de l’afició. L’Albacete no ha trobat espais i sempre ha topat amb un Aleix Coch colossal. El Sabadell suma tres punts per allunyar-se de manera gairebé definitiva de la zona perillosa i pot mirar cap amunt en una jornada molt favorable. Ara mateix, a dos punts de la zona de play-off. Això sí, amb diversos equips per superar. La pròxima jornada visita el cuer Betis Deportivo per reafirmar la seva candidatura.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Emilio Bernad; Muguruza, Aleix Coch, Guillem Molina, Caballo, Iago Indias (Facu, m. 84), Jacobo (X. Boniquet, m. 80), Aguza, Kaxe, Aarón Rey (Teo Quintero, m. 80) i Dani Sánchez (Ó. Rubio, m. 46).

Albacete: Bernabé; Boyomo (Emmanuel, m. 75), Djetei, Montes (Gómez, m. 85), J. Jiménez, Julio Alonso, Riki (Fran Alvarez, m. 66), Sergi Garcia (Jordi Sánchez, m. 66), Kike Márquez, Rubén Martínez i Manu Fuster.

Àrbitre: Miguel Ángel Pérez Hernández, Comitè madrileny. Grogues: Guillem Molina, Jacobo, Kaxe, X. Boniquet; Boyomo.

Gol: 1-0, minut 66: Kike Márquez en pròpia porteria.

Incidències: 3.151 espectadors a la Nova Creu Alta.