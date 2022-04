La formació professional guanya pes a Sabadell

4.725. Són els alumnes que té Sabadell en centres de formació professional (FP) aquest curs 2021-2022 repartits en 175 grups, segons dades de l’Ajuntament de Sabadell. Es tracta d’una xifra que suposa un creixement del 6,1% respecte al curs passat, quan la ciutat tenia 4.453 estudiants en cicles formatius. De fet, és l’any escolar en què Sabadell té més alumnes estudiant un cicle d’FP de la darrera dècada (el curs 2011-2012 en tenia 3.896, un 21,30% menys).

Aquest increment d’alumnes, però, topa amb una manca d’oferta generalitzada d’FP a Sabadell i a la resta del Vallès Occidental. De fet, segons dades del Consell Comarcal, es van registrar un 44% més de sol·licituds de primera opció que places vacants ofertes a la comarca: en nombres absoluts, 3.352 més. Tot i la preocupació per aquestes dades, el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell, Manuel Robles, intenta mirar l’altra cara de la moneda: “És veritat que hi ha manca d’oferta i les administracions hem de treballar per arreglar-ho. Tanmateix, la part positiva de tot això és que la demanda d’FP ha crescut molt i això vol dir que els cicles formatius estan ben vius i són cada cop més atractius”, apunta.

22 centres d’FP

Sabadell compta aquest curs 2021-2022 amb un total d’onze centres d’FP, sis de públics i cinc de privats (els mateixos que l’any passat), que escolaritzen una ràtio global de 27 alumnes per aula. Dels 4.725 alumnes, 3.592 estudien en centres públics (un 76%), i 1.133 ho fan en centres concertats (24%). L’alumnat d’Arts plàstiques i disseny és de 122.

Dit això, el total d’alumnes de grau mitjà és de 2.525, dels quals 1.983 estudien en centres públics i 542 en centres privats o concertats. En relació amb el curs passat, el nombre total d’alumnes ha incrementat en 148. El total d’alumnes de grau superior és de 2.200 (inclosos els 122 d’Arts plàstiques i disseny), 1.609 en centres públics i 591 en centres privats o concertats. A més, es manté la tendència de creixement amb 123 alumnes més que l’any passat.

El nombre de grups dels cicles formatius, atesa la continuada ampliació de l’oferta per l’augment de la demanda, ha experimentat un important creixement: amb 89 grups de grau mitjà el curs 2021-22 ( 77 el 2011) i 86 en el grau superior (dels 73 inicials).

Durant el període comprès entre els cursos 2011-12 i el 2021-22, el percentatge d’alumnes de cicles de grau mitjà en centres públics oscil·la entre el 78,91% (mínim assolit el curs 2019-20) i el 85,73% (màxim assolit el curs 2012-13). Per al curs 2020-21 el percentatge és del 78,53%, lluny del 84,69% de 2011-12. En els cicles de grau superior es manté una tendència decreixent passant del 84,5% de 2011-12 al 73,1% de 2021-22.

Sanitat, la primera família

D’altra banda, en conjunt, de les 22 famílies professionals possibles, a Sabadell s’ofereixen cicles formatius de 16 famílies diferents. En el curs actual les que tenen una major proporció d’alumnes continuen sent Sanitat amb el 18,9%, Informàtica i comunicacions amb un 12,9%, Administració i gestió amb un 10,0% i Transport i manteniment de vehicles amb un 9,6%. El 2011-12 les famílies professionals amb major pes també eren Sanitat, amb un 24,1%, Administració i gestió, amb un 13,7%, Transport i manteniment de vehicles amb un 10,5% i Informàtica i comunicacions amb un 10,3%.

El regidor d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell, Manuel Robles, considera que calen “més inversions” per part de la Generalitat per tal d’augmentar l’oferta de cicles formatius a Sabadell i la comarca. “Cal més transparència de dades entre les administracions si volem acabar amb les mancances de l’oferta d’FP. Els cicles formatius estan en auge, però les administracions hem d’estar a l’altura”, afegeix.

Quina és la inserció laboral dels cicles formatius?

La inserció laboral és un dels aspectes que els alumnes tenen més en compte a l’hora d’escollir quin tipus d’educació postobligatòria escollir. El regidor d’Educació, Manuel Robles, assegura que en els cicles formatius és alta, sobretot en el cas de l’FP Dual, considerada com la via més ràpida i efectiva per aconseguir feina.

La directora de l’Institut Escola Industrial, Dolors Sánchez, també indica que l’FP és una “bona alternativa” per entrar al món laboral. De fet, considera que aquest és un dels motius pels quals la demanda de cicles formatius ha crescut tant en els últims anys.

En la mateixa línia, el director pedagògic de l’Escola Sant Nicolau, Carles Rovira, apunta que la família professional amb més demanda i, a la vegada, amb més inserció laboral, és la d’Informàtica i Comunicacions. Tanmateix, altres famílies com Sanitat, Administració i gestió o comerç i màrqueting també tenen una bona acollida al mercat laboral.

Això sí, l’FP s’enfronta a un imaginari difícil de canviar que ve de lluny: “La formació professional és considerada encara una sortida per a aquells que no els agrada estudiar. I no ha de ser així”, lamenta la directora de l’Institut Escola Industrial, qui creu que els cicles formatius haurien de tenir un major reconeixement social. “A Europa hi ha més estudiants d’FP que no pas de batxillerat. Per alguna cosa serà”, conclou.

Valoració positiva de la sisena edició de la Fira Connecta’t a l’FP

El cap de setmana passat es va dur a terme la sisena edició de la Fira Connecta’t a l’FP, un esdeveniment que va comptar amb la presència de més de 3.000 estudiants, que van poder visitar algun dels 38 estands expositors a Fira Sabadell. També van tenir l’opció d’assistir a alguna de les 23 xerrades generals o de les 31 sessions especialitzades. Dit això, des de l’Ajuntament es fa una valoració “positiva” del transcurs de la fira.

El regidor d’Educació, Manuel Robles, assegura que l’esdeveniment ha servit “a molts estudiants” per tenir més informació sobre cicles formatius i per orientar la seva carrera professional. “L’orientació professional ha de començar com més aviat millor. La Fira Connecta’t a l’FP té molta importància, ja que els estudiants que hi van poden decidir millor el seu futur. Es tracta d’un model d’èxit pel qual hem de continuar apostant”, exposa.