Reparació mundial d’helicòpters, amb seu a Sabadell

Canadà, Estats Units, França i Sabadell. L’empresa Heliswiss Ibérica ha rebut recentment la màxima qualificació per part del gegant francès Airbus per entrar en el selecte grup –només hi ha quatre centres a tot el món, un d’ells a Marsella, seu d’Airbus Helicòpters, amb el certificat service center–, que reben l’autorització del principal fabricant d’helicòpters civils per fer reparacions estructurals, aquelles que es puguin produir en cas d’accident.

Amb presència a l’Aeroport des de principi del segle XXI, enguany celebra el vintè aniversari a la ciutat –va ser la primera empresa que va aterrar a la zona nord de l’aeròdrom–, Heliswiss Ibérica fa un salt de qualitat –anteriorment ja havien col·laborat, però sense la màxima certificació D– i se situa al radar mundial: “Airbus ha decidit que el candidat ideal per ser el soci de reparacions a Europa fóssim nosaltres. És un projecte molt bonic, clau per al futur dels pròxims anys, que desenvoluparem aquí a Sabadell”, explica el director general, Xavier Domingo, mentre assegura que “l’Aeroport té un gran potencial, amb bones connexions, que facilita la incorporació de personal qualificat i a tocar d’un enclavament turístic”.

“L’helicòpter l’has de fer volar”

Als headquarters de Sabadell –té dues seus més, al País Basc i a Albacete– més d’una trentena de treballadors, amb una alta especialització, curen i mimen helicòpters de tota mena d’arreu del món, que atrets pel prestigi de l’empresa, venen a Sabadell per posar-se a les mans dels millors cirurgians: “Són feines molt especialitzades, de reparacions de gran calibre, que som comptats els qui les podem realitzar”, apunten fonts de Heliswiss Ibérica.

Preguntats per quina és la diferència entre la reparació d’un avió i un helicòpter, detallen que “els avions tenen ales i volen sols. L’helicòpter l’has de fer volar, has de fer girar les pales. El marge de seguretat en els avions et permet planejar, amb l’helicòpter has d’assegurar-te que tot funcioni a la perfecció, perquè en cas d’una fallada tècnica és un accident fatall”, asseguren.

A tots els continents

Des d’un accident aeri, passant per al laboratori d’aviònica, fins a una customització per reconvertir un helicòpter dedicat al servei sanitari a fer una expedició al Pol Nord o a l’Himàlaia, el ventall és ampli, com també ho és l’exigència dels diversos operadors.

Amb una facturació anual de deu milions d’euros, i amb una previsió de creixement anual del 10%, Heliswiss Ibérica, té dues línies de negoci ben diferenciades: MRO (Maintenance Repair and Overhaul) que genera el 60% de la facturació anual. La resta, prové del leasing d’helicòpters –compten amb vuit Airbus H125, un model molt polivalent, en propietat– a operadors de l’Índia o Amèrica del Sud, entre d’altres: “Tots els nostres esforços i els passos que seguim van en la línia de bolcar-nos al servei de tercers”, comenta Domingo.

“Una guerra amb moltes arestes”

L’esclat de la guerra a Ucraïna, i les consegüents derivades que se’n van generar, com les diverses sancions de la Unió Europea a Rússia, entre elles, el tancament de l’espai aeri a Rússia i la prohibició de totes les aerolínies moscovites a sobrevolar l’espai aeri europeu, ha tingut un impacte directe a l’Heliswiss: “Treballàvem molt amb Rússia i Ucraïna. Teníem un 20% de l’activitat de manteniment a Moscou i ara tot això ha quedat aturat”, lamenta Domingo.

Però l’alt nivell d’especialització i l’experiència en el sector aeronàutic, ha permès contrarestar aquest hàndicap ampliant el volum d’activitat en el sector militar: “Els pressupostos de defensa han augmentat i nosaltres tenim autorització militar, en l’àmbit de l’OTAN, que permet compensar la pèrdua de negoci a Rússia”. Però les conseqüències, difícilment pronosticables –inclús per als experts–, també es veuen reflectides en l’encariment de matèries primeres, com en l’alumini, material molt utilitzat en la indústria aeronàutica.

Aquesta “guerra amb moltes arestes” provoca que el sector aeronàutic dedicat als helicòpters estigui sotmès a “l’encariment dels productes, els helicòpters i les peces de recanvi, fent més difícil l’equilibri a les companyies operadores”, explica, l’executiu d’Heliswiss Ibérica, mentre afegeix que “és un sector molt saturat, amb grans grups d’operadors, en una guerra de preus, que sumat a l’augment del preu de les matèries primeres fa que la supervivència d’aquestes companyies sigui delicada”.

En la mateixa línia, i preguntat per quin rumb agafarà en els pròxims temps el sector aeronàutic, Domingo té clar que tot s’encamina cap a una “atomització dels actors, amb fusions de grans companyies, molt especialitzats i potent, davant la pressió reguladora de l’aviació civil i d’EASA, que demana estructures molt fortes i inversió per fer front a aquests requeriments”.