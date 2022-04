Dos dies de Sant Jordi, amb 40 entitats i roses al carrer

Si la matinada del dissabte passat avançàvem una hora els rellotges, aquest Sant Jordi l’endarrerirem tres anys. Al 2022, serà el 2019.

La ciutat podrà celebrar la diada dels llibres i dels enamorats més aviat com sempre. D’una banda, les parades de les llibreries tornen a la seva ubicació tradicional, a la plaça del Doctor Robert. Seran mitja dotzena de llibreries les que muntaran els seus estands. La novetat d’enguany és que començaran ja a la vigília. O sigui, el divendres 22 d’abril estaran actives de 16 h a 21 h. I el mateix dissabte 23 faran horari de 9 a 21 h (aproximadament).

Els dos anys anteriors no han trepitjat la plaça del Doctor Robert. El primer any de pandèmia es va suspendre la celebració del 23 d’abril, tot inventant-se el Sant Jordi d’estiu. El segon any de pandèmia es va optar perquè cada llibreria muntés la seva parada exterior davant el respectiu establiment. “Tornar al carrer és bàsic”, explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. “Serà el primer Sant Jordi normal de la legislatura”, afegeix.

A més, davant de l’església de l’Immaculat Cor de Maria se situarà l’estand de signatura amb els i les escriptores.

A més a més, quasi 40 entitats i esplais i 12 partits polítics tornaran a muntar parades. Després de l’estricta prohibició tant el 2020 com el 2021, han pogut tornar a demanar permís a Via Pública. A causa de les obres al Passeig, el seu espai serà a la Rambla, tot començant des de la cantonada de la botiga Zara (aproximadament). “Creiem que a la Rambla, si fa sol, estaran més protegits”, explica el regidor De la Rosa.

Aquests tres espais (llibreries, escriptors i entitats) marcaran una trama contínua per la zona per a vianants de Sabadell.

I a més, també hi haurà les tradicionals parades de venda de roses.

Caramelles, sardanes, cercavila…

La diada de Sant Jordi anirà acompanyada d’actes culturals ja des del divendres 22 d’abril. Està prevista una cantada de caramelles i una cercavila de la coral Estrella Daurada, entre d’altres. A més, a les 18 h hi haurà un taller infantil de confecció de roses de Sant Jordi a l’Espai Cultura. L’endemà, dia de Sant Jordi, hi haurà una ballada de sardanes i múltiples tallers. S’espera, però, una gran concentració de persones tot coincidint amb el fet de ser dissabte. Diumenge hi haurà una ruta per edificis modernistes de Sabadell. I a les 18 h, concert de la Coral de l’Acadèmia de Belles Arts, que actuarà a l’Espai Cultura pel seu 50è aniversari.