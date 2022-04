El bust, per ara, no apareix

El misteri del bust de Francesc Pi i Margall, enterrat al pati del Círcol Republicà des de la retirada republicana l’any 1939, quedarà per ara sense resoldre.

L’equip d’arqueòlegs ha buidat aquest matí la superfície en els testimonis orals indicaven que estava enterrat, però no hi ha aparegut. De fet, s’han trobat amb una fossa encimentada, no documentada, que han resseguit i buidat. Però ha fet de paret, sense que hi hagi sortit cap posta del bust.

Tot i així, els operaris trauran ara la placa de ciment, per excavar amb una mica més de profunditat. S’espera aquestes tasques es desenvolupin de 15 a 17 h, quan es donaria per acabada la primera fase de l’operació. I si no surt, es clourà la fase de manera relativament fallida.

“Realment és un avenç. Ajuda a descartar els espais i a redefinir el projected’excavació”, explica la coordinadora Tona Majò.