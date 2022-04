El ple municipal de Sabadell ha aprovat unànimement demanar que la Diputació de Barcelona (Diba) permeti fraccionar el pagament d’impostos locals. Per cessió de l’Ajuntament, des de l’1 de gener de 2022 l’òrgan supramunicipal gestiona alguns dels principals tributs dels sabadellencs, com l’IBI o l’impost de circulació. La iniciativa ha estat proposada pel grup municipal d’ERC i hi han votat a favor la resta de formacions.

El portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, ha expressat que la cessió a la Diba “no hauria de comportar un empitjorament dels serveis a la ciutadania”, ja que quan l’Ajuntament de Sabadell gestionava els impostos es permetia el pagament personalitzat. Ha demanat sistemes de pagament “més flexibles” i ha posat d’exemple ajuntaments que ho permeten, com el de Girona o de Salou.

Per part del govern municipal, la tinenta d’alcaldessa i responsable de Desenvolupament Econòmic, Montse González, ha matisat que l’Ajuntament ja treballa des de fa mesos per posar en marxa un mecanisme que permeti la possibilitat.

Pagament d’impostos en 10 quotes

Amb el sistema de pagament fraccionat, que com a molt d’hora podria implementar-se el gener de 2023, s’intentaria que 2.500 famílies vulnerables de Sabadell paguessin impostos en 10 quotes, quan ara ho han de fer en 4. En el darrer ple de la Diba, es va aprovar una moció per facilitar aquesta possibilitat en el sistema.

Tant la regidora de la Crida Anna Lara com el de Ciutadans José Luis Fernández han coincidit a l’hora de recalcar que l’Ajuntament de Sabadell, quan gestionava els tributs, ja permetia el pagament personalitzat. “Teníem un sistema i ja funcionava”, ha remarcat aquest últim. El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, ha advertit que el nou mecanisme de la Diba permetria “ajornar pagaments” i no personalitzar-los.