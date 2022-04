Eliminaran la zona blava del carrer de l’Estació

Menys cotxes i més arbres, almenys en superfície. Amb aquest plantejament, l’Ajuntament de Sabadell preveu eliminar en el termini aproximat d’un any l’aparcament de zona blava situat entre els carrers de l’Illa i de l’Estació, a tocar de la parada d’autobusos. Es tracta d’una cinquantena de places d’aparcament en rotació que es preveu que quedin compensades un cop obri l’aparcament soterrat del passeig de Manresa, a hores d’ara pendent de les obres que l’han d’adequar com a tal i que pugui entrar en funcionament.

El projecte el lidera l’Oficina Gran Via – Ripoll del consistori, dirigida per Junts per Sabadell. La intenció és naturalitzar aquest espai amb la plantació de més arbres i la introducció de jardineres per convertir l’espai en una zona de passeig i estada, amb cadires i bancs, més agradable i sostenible. A falta de tancar el projecte definitivament, fonts oficials asseguren que es treballa amb la previsió de destinar-hi al voltant de 375.000 euros dels fons europeus Next Generation i que les obres comencin entre novembre i desembre d’enguany, amb la voluntat que estiguin acabades abans de les pròximes eleccions municipals, previstes pel mes de maig del 2023.

Pacificació del carrer d’Arimon

Paral·lelament, el Govern de Sabadell treballa amb la intenció de pacificar el carrer d’Arimon, al llarg de tot el seu recorregut, comprès entre els carrers de la Salut, la Creueta i l’Illa. En aquest cas, fonts del govern indiquen que la novetat més important serà el canvi de sentit del carrer, “perquè no sigui atractiu passar-hi amb cotxe com a drecera de la Gran Via”. El consistori busca “eixamplar tàcticament la vorera amb pintura i pilones”, de forma similar a com es va fer al carrer de les Tres Creus, perquè guanyi espai el vianant.

S’eliminaran les places d’aparcament lliures del tram més estret, entre Salut i Creueta i es mantindran al tram Creueta – Illa, més ample. S’hi invertiran uns 65.000 euros i està previst començar les obres abans de l’estiu.

En aquesta línia i a pocs metres de distància, també es preveu que abans de finalitzar el mandat es posin jardineres per pacificar el carrer del Vapor i alguns elements per reduir la velocitat al de Sant Honorat.

Pacificació del Centre

Les accions al sector Creueta-Arimon donaran continuïtat a les que ja es van començar a aplicar amb el govern quadripartit. En aquesta zona ja estan pacificats els carrers de les Paus i de Llobet, al voltant de l’escola Enric Casassas. Tanmateix, un altre projecte que està a punt de finalitzar -teòricament a finals de mes- és el de pacificació del primer tram del carrer de la Indústria, entre Sant Joan i Sant Llorenç.