L’Aeroclub recupera els cursos per perdre la por a volar

Que la por no sigui una barrera per volar. L’Aeroclub de Sabadell, amb seu a l’Aeroport de la ciutat, recupera una de les ofertes que durant diversos anys havia estat en stand by, amb la posada en marxa del curs per superar les fòbies per agafar un avió, un cop detectat un augment de la demanda: “Volem estar vinculats al món aeronàutic, ja no només des del vessant formatiu, davant la constatació d’una necessitat”, apunten fonts del club d’aviació sabadellenc.

Aquest pròxim divendres i fins diumenge, s’inicia un cicle de cursos, adreçat a tota la ciutadania que “els agrada molt viatjar, però l’avió és un fre, o per aquells que han de viatjar per motius professionals i els hi suposa un conflicte important”, apunten des de l’Aeroclub. El curs en qüestió, que es desenvoluparà en la seva totalitat a les instal·lacions de l’aeroport de Sabadell, consta d’un total de vuit hores, dividit en tres grans blocs.

El primer d’ells, el conduirà un pilot professional que donarà a conèixer diversos aspectes rellevants de l’aviació des d’un punt de vista tècnic. En el segon bloc intervindrà una psicòloga especialitzada en termes aeronàutics per tal de tenir un control en la gestió de l’ansietat, fòbies i tècniques de relaxació abans d’iniciar un vol. Diumenge, en el tercer bloc, hi haurà una sessió en un simulador per tal d’analitzar tots els processos que es duen a terme en l’àmbit de seguretat en una aeronau abans de començar el vol: “Hom qui ho vulgui, podrà tenir l’oportunitat de fer un vol amb una avioneta de 30 minuts, sempre que així ho vulgui”, apunten fonts de l’Aeroclub. El curs, que tindrà un cost de 450 euros, es reeditarà el pròxim mes de juny, amb la intenció de recuperar la plena normalitat de l’activitat de l’Aeroclub.