El rugbi sabadellenc continua creixent. Després de l’històric ascens del Sabadell Rugby Club masculí a la Divisió d’Honor Catalana, ara la secció femenina de l’entitat, agrupada en l’equip Les Tintoreres, juntament amb Badalona i Mataró, s’ha classificat per la final de la Tercera Catalana que es disputarà dissabte que ve a Vic davant el Catalunya Central.

El conjunt dirigit per Rubén Montes va aconseguir el passaport per la final després de superar, a les semifinals, a les Carboneres de Terrassa per 22-5 en un magnífic partit disputat a les pistes d’atletisme Paco Àguila de Badalona. En tot moment va estar controlat per locals. Tot i la superioritat, a la primera meitat només van poder assajar una vegada mitjançant Martina Cortada.

A la represa, les Tintoreres van sortir més intenses i van obtenir una marca no transformada que ampliava la distància al marcador (10-0). Dues marques més van tallar la possible reacció rival per sentenciar amb un 22-5. El tècnic, Rubén Montes, es mostrava orgullós de l’èxit encara que reconeix que “arribarem una mica justes a final de temporada i el Catalunya Central és el favorit, però afrontarem la final amb moltes ganes de guanyar”. En cas de victòria, suposaria el primer títol de la història del Sabadell Rugby Club.