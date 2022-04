‘Dones d’aigua’, retirat d’un festival en protesta per Putin

El videoclip Dones d’aigua ha estat retirat del festival Kinofest light of the world per decisió pròpia de l’equip de producció, com a protesta per la invasió de Rússia a Ucraïna.

El videoclip va ser inscrit abans de les accions militars de Rússia en territori Ucraïnès, i ha estat aquesta setmana que s’ha rebut la confirmació que el videoclip ha estat nominat.

Tant el director Hèctor Romance i el músic Juli Barrero, com tot l’equip del videoclip estan totalment compromesos a favor de la pau i són contraris a les guerres, i és per això que s’ha pres la decisió de retirar el videoclip del festival rus. L’equip entén que no hi ha cap idea que valgui una sola gota de sang, i que les guerres haurien de formar part del passat de la humanitat.

Romance declara: “Sento molta ràbia i impotència per tot el que està passant a Ucraïna, i no podem participar en un festival que es du a terme a Rússia”. Barrero, per la seva part afegeix; “No estem en contra del poble rus, però no ens podem quedar com si no passés res”.