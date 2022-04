Laia Uyà: “La microbiota intestinal és com un segon cervell”

Quina és la millor manera de tractar la malaltia inflamatòria intestinal? Amb la premissa de trobar un tema que la sorprengués per fer el seu treball de recerca, la sabadellenca Laia Uyà (2004) ha descobert que el trasplantament de femta és l’opció més efectiva davant d’altres medicaments. Estudiant de 2n de batxillerat de l’escola Mare de Déu de la Salut, Uyà presentarà els resultats del seu treball el mes de maig a Atlanta (Estats Units) com a recompensa per haver guanyat el Premi especial Fundació Catalunya la Pedrera de l’Exporecerca Jove.

La microbiota intestinal és el conjunt de microorganismes vius o bacteris que tots tenim a l’intestí o tub digestiu. Segons Uyà, “té una funció molt important en el nostre cos i s’ha arribat a dir que és com un segon cervell”. La sabadellenca assegura que ara s’està investigant més sobre aquest aspecte i, en el seu cas, s’ha centrat en la relació que té amb la malaltia inflamatòria intestinal. Fins ara, apunta la jove investigadora, hi ha dues branques per tractar aquesta patologia, amb medicaments o amb el trasplantament de femta. I amb aquesta segona opció, “hi ha un 70% de pacients que al llarg de dos anys es troben lliures de símptomes”. Això sí, cada quatre mesos s’ha de repetir el trasplantament, que no necessita cirurgia. “En comparació a la dosi, és millor rebre un únic trasplantament que et dura quatre mesos, que haver de controlar una dosi cada setmana”, considera.

Estudiant premiada

Uyà s’ha encarregat de buscar articles científics per comparar l’efectivitat i la seguretat dels tractaments i trobar la millor opció. “Hi ha bases de dades especialitzades en estudis que són oficials, que han passat per un procés de revisió molt concret i t’assegures que tot el que hi ha publicat ha estat revisat”, explica. Ara, una de les possibilitats que té en compte és publicar el seu treball en plataformes científiques perquè tingui més visibilitat, es vegi que el trasplantament de femta “és millor que els altres” i que pugui servir perquè se segueixi investigant. Una de les qüestions que l’han ajudat a fer el treball són els coneixements en ciència que ha anat aprenent a l’escola. I, igualment, la col·laboració del seu tutor, Sergi Bonet, i de la cotutora del treball, infermera investigadora de l’hospital de Sant Pau.

A part d’aquest reconeixement, Uyà també ha obtingut un premi de l’hospital Vall d’Hebron i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i dels Salesians Don Bosco. Ara, l’estudiant també pensa què vol fer en el futur, ja que es presentarà a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) el mes de juny. “M’agrada la investigació científica, àrees com Biomedicina i Farmàcia. I també estar de cara al pacient. És un dilema que tinc ara”, afegeix.