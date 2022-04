Per fi tindrem una residència pública

[Per Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell]

Hi ha poques vegades que un alcalde o alcaldessa tingui l’oportunitat de viure un moment històric a la seva ciutat i justament aquesta setmana s’ha produït un d’aquests moments emblemàtics a Sabadell. Dijous vaig anunciar, amb la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, que Ajuntament i Generalitat hem arribat a un acord per fer possible la primera residència pública de la ciutat, després de més de 20 anys de lluita ciutadana i gràcies, en bona part, a la determinació del moviment veïnal.

Aquesta fita històrica ha estat possible per diversos elements. En primer lloc, per la tenacitat i la insistència de la Plataforma d’Entitats per a la Residència Sector Sud de Sabadell, que al llarg del temps ha estat reclamant i persistint per posar fi a una situació clarament injusta. Vull agrair i realçar la seva tasca.

Un altre element que hi ha jugat a favor ha estat la implicació de la consellera Violant Cervera, ja que per primera vegada la Conselleria de Drets Socials ha estat receptiva a aquesta demanda. No vam aconseguir-ho amb l’anterior conseller, malgrat la nostra insistència.

Un tercer element que ha estat clau és la tasca de persones de la ciutat que han treballat a favor del sí, tot i estar a l’oposició municipal, com ha fet el regidor Lluís Matas.

La voluntat de sumar, escoltar i comptar amb tothom ha fet possible que aquesta reivindicació històrica hagi arribat a bon port. I que ho hàgim aconseguit amb el que nosaltres considerem que és una solució justa per a Sabadell: que la Generalitat assumeixi el cost de la construcció i no s’hagi de pagar amb els impostos municipals de tots els sabadellencs i sabadellenques.

D’aquesta manera hem donat la volta al protocol signat el mandat passat pel quadripartit municipal, amb protagonisme clar d’ERC. Aquest pretès protocol, pactat amb el conseller del moment, també d’ERC, no era vinculant i establia que la construcció de la residència aniria a càrrec de l’Ajuntament.

Ara hem revertit una decisió clarament discriminatòria per als sabadellencs i sabadellenques, que havien de pagar una residència pública que la Generalitat ha finançat a altres municipis catalans.

Per això una de les meves primeres decisions com a alcaldessa va ser lluitar per un acord just per a Sabadell, perquè estava segura que podíem tenir-ne un de millor. Aquesta setmana hem demostrat que es podia aconseguir, amb un calendari que preveu acabar l’obra el 2025 i amb un pressupost de prop de 10 milions d’euros.

Ara puc dir que complim els nostres compromisos i que ho fem amb un acord que és també una mostra de la nostra manera de fer i de l’actitud del govern de Sabadell. Un govern que funciona, que està en marxa i que lluita pels interessos de la ciutat.

El fruit d’aquest treball conjunt ens ha permès presentar el compromís per construir l’equipament en presència del veïnat, de la Plataforma i de la gent gran. I entre tots i totes farem possible la primera residència pública de Sabadell.

Aquesta gran fita, assolida amb l’esforç de tothom, és una notícia llargament esperada i reivindicada que aportarà solucions a mancances que arrossegàvem des de fa molt i que millorarà notablement la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.