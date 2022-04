El juvenil del Sabadell cau davant del Bellvitge i acumula la tercera derrota consecutiva (1-2)

Nova derrota. Els de Marc Nomen no aixequen cap i tornen a caure. L’equip arlequinat ha estat derrotat 1-2 davant de la Unificació Bellvitge i s’oblida de poder optar al cinquè lloc de la classificació, almenys de moment.

Des de l’inici ha estat un partit molt complicat ja que l’equip visitant s’ha mostrat molt sòlid durant tot el xoc. El Sabadell ha intentat mostrar la seva millor versió com habitualment ho fa, però els resultats no han estat els millors. Malgrat avançar-se mitjançant Luque, el grup no ha pogut mantenir un bon desenvolupament en el seu joc i ha vist com el visitant ha donat volta el partit, amb molta lluita i constància.

Amb aquesta derrota podria caure fins a la vuitena posició depenent del que passi en els partits del Cornellà i Girona, que se situen justament per sota de l’equip sabadellenc.

En la pròxima jornada, el Sabadell visitarà a l’Ebre amb l’obligació de guanyar per a no allunyar-se dels llocs de més amunt d’aquest grup 3 de Divisió d’Honor juvenil.

