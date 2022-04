Ni l’escandalós 0-4 assolit davant el Betis Deportivo a la Ciutat Esportiva Luis del Sol ha fet variar un centímetre el discurs del tècnic Pedro Munitis, que no coneix la derrota com a visitant, i els seus jugadors. La situació de play-off provisional del dissabte no ha canviat el missatge general del vestidor arlequinat.

El tècnic càntabre només ha reconegut que “no esperàvem un resultat tan contundent. Sabíem que seria un partit complicat davant un rival que té bones individualitats. Precisament per això hem practicat una pressió molt alta des del principi i gairebé no hem concedit cap ocasió. Ens ha sortit tot bé. Hem estat capaços de recuperar la pilota amb rapidesa, contraatacar i tenir eficàcia davant la porteria”.

També ha estat determinant avançar-se tan aviat al marcador. “Un 0-2 en el minut 18 fa mal a qualsevol rival. És una llosa, però el Betis Deportivo no ha llançat la tovallola i ho ha continuat intentant. De fet, en alguns moments ens ha tancat al nostre camp i hem sabut respondre amb humilitat per defensar-nos. Penso que el resultat final ha estat més mèrit nostre que demèrit del rival”.

De manera inevitable ha sorgit la paraula play-off perquè el Sabadell ha dormit unes hores en zona de privilegi, a l’espera de completar-se la jornada el diumenge. “Nosaltres ens hem d’aïllar de tot això. Dormirem tranquils perquè hem fet bé la nostra feina, que era guanyar. És un resultat molt difícil d’aconseguir en aquesta categoria. Si pensem en altres coses, ens allunyarem de l’objectiu de cada partit. Més confiança? Els jugadors sempre han estat molt implicats des de la nostra arribada. Penso que la confiança s’ha demostrat en la seva resposta després de les dues garrotades que vam patir a casa. L’equip s’ha refet molt bé i tenim molt clar el que ens dóna a menjar: la feina diària i la humilitat”.

Munitis, malgrat el 0-4, ha trigat a esgotar els canvis, però han tornat a la gespa homes com Alfred Planas o Ramon Folch, qui feia mesos que no participava. “No es tracta de regalar minuts a ningú, s’ho han de guanyar. Si pogués, potser faria 11 canvis perquè tots mereixen jugar, però no funciona així i el més important és saber que puc comptar amb tothom”. Per cert, el basc Kaxe es perdrà el pròxim partit davant el Sevilla At. per sanció, però els altres apercebuts no han vist targeta.

“L’objectiu és continuar sumant”

El vestidor manté el mateix discurs. Joseba Muguruza ha obert la llauna amb una canonada després d’una sensacional assistència d’Aarón Rey. “Marcar sempre ha estat una de les meves virtuts i estic content perquè ha servit per encarrilar la victòria. A partir del 0-1, ells s’han vist obligats a obrir-se més i han deixat més espais. Era crucial evitar que entressin de nou en el partit”, ha explicat el carriler basc.

El ‘9 de 9’ després de les dues derrotes és una demostració de la fortalesa d’aquest equip. “Va ser una llàstima perdre els dos partits seguits a casa, però hem reaccionat molt bé. En play-off? Jo no miro la classificació, ni tampoc ho feia quan anàvem malament. L’únic objectiu és continuar sumant punts i assegurar la permanència. A partir d’aquí, veurem fins a on podem arribar. La impressió és que els equips que vénen de sota cap amunt tenen més confiança, però no podem pensar més enllà del pròxim partit”, ha insistit Muguruza.

Aficionats feliços

Les graderies de la Ciutat Esportiva Luis del Sol estaven gairebé buides d’aficionats locals. De fet, l’ambient l’ha posat el grapat de seguidors arlequinats que han viatjat a Sevilla. Com per exemple la Cristina Martí, guanyadora del premi del club com a sòcia número 5.000, que ha vingut acompanyada de Quima Oriol. També ha vingut el cosí del jugador David Astals, amb un grup d’amics que lluïen a la samarreta el nom d’Astals. Llàstima que no l’han pogut veure sobre la gespa. Una dotzena de seguidors que s’ho han passat de meravella amb els quatre gols i la victòria arlequinada.