Obres a la N-150 causaran talls de circulació durant tres dies

De l’11 al 13 d’abril, la Generalitat de Catalunya durà a terme treballs de reparació a la calçada de la N-150 al seu pas per Sabadell. Mentre durin les obres, es recomana buscar itineraris alternatius per evitar les retencions de trànsit que es produiran en aquesta via i als carrers d’incorporació. Des de l’Ajuntament destaquen que les reparacions “coincidiran amb la disminució dels desplaçaments durant les vacances escolars” de Setmana Santa.

Les obres es faran per trams. Dilluns 11 i dimarts 12 d’abril, de 7.30 a 19.30 h, es faran reparacions puntuals a la calçada entre el c. del Comte Ramon Berenguer i el c. de Manuel de Falla. Els treballs, que es realitzaran per trams, començaran per la zona sud i ocasionaran talls de trànsit intermitents en un dels sentits de la marxa.

D’altra banda, dimecres 13 d’abril, de 7.30 a 19.30 h, es duran a terme treballs d’asfaltatge a la N-150, entre el pg. de Can Feu i el c. de Rosales. Al matí es treballarà entre el c. de Rosales i la rda. de Ponent, i el trànsit quedarà tallat en sentit sud (Barcelona). A la tarda, s’actuarà entre la rda. de Ponent i el pg. de Can Feu, i el trànsit quedarà tallat en sentit nord. Així mateix, les parades d’autobús situades en aquest tram de la via quedaran sense servei durant gran part de la jornada.