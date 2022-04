‘Rèquiem’ amb la tinta verdiana

* Verdi: Rèquiem. Maribel Ortega, soprano. Laura Vila, mezzosoprano. Albert Casals, tenor. Gerard Farreras, baix. Cor AAOS. Cor Ciutat de Tarragona. Coral Mixta d’Igualada. OSV. Xavier Puig, director. Teatre de La Faràndula de Sabadell. 08-04-2022.

La Simfònica del Vallès va oferir el seu concert de la gira de Setmana Santa posant als faristols el Rèquiem de Verdi, que des de 2020 estava previst i durant dos anys s’ha hagut de posposar. Amb una consolidada trajectòria com a mestre coral, Xavier Puig va dirigir de memòria i molt atent a les entrades corals, apostant pel lirisme i la força com a pilars conceptuals com una via intermèdia davant enfocaments de caire místic, temprades i hereus de la tradició renaixentista; i davant altres propostes tremendistes i de teatralitat majorment accentuada en què el tractament vocal s’atansa a extrems dinàmics i de dicció que freguen el crit, el xiu-xiueig i emfasitzen el parlato.

Oblidant algun desencaix en les veus masculines i l’ocasional cobriment dels violins per part de les timbales -per la seva ubicació darrera d’aquests-, la interpretació va ser honrosa, intensa, equilibrada i estudiadíssima en els freqüents canvis sobtats de caràcter, dinàmica, textura, fent presents segones veus melòdiques i detalls tímbrics com les clàssiques appogiatures del dolor verdianes en aquesta obra arquitectònicament heterogènia.

A l’inici del concert també es va presentar al públic el llibre El violí de la llibertat de Canòlich Prats, membre dels primers violins de l’orquestra, com a exemple d’un dels nombrosos projectes socials de l’OSV

Des d’un inici lent va desplegar-se captant l’atenció amb un memorable treball orquestral i dels diversos cors aplegats i atorgant una sensació de conjunt i coherència estilística tant en els passatges més continguts en dinàmiques i austers (Rèquiem, Agnus Dei), com en els de polifonia més intricada (Sanctus). I, també, és clar, en els més massius, enèrgics i tendents a l’agut (Dies Irae i la fuga de Libera me) sense vertígens no exigits. Especialment, va ser així a la llarga Sequenza que també va cuidar l’emplaçament als laterals del primer pis de les dues parelles de trompetes fora d’escena pel Tuba mirum, donant el relleu a l’espacialitat antifonal de la fanfarra apocalíptica prèvia al recitat del baix, Mors stupebit.

Aquí Gerard Farreras va exhibir una veu ben projectada, cabalosa i sonora confirmant que el quartet solista, forjat en bona part a l’AAOS, respondria idòniament com a grup i en les individualitats. Albert Casals, sense l’esmalt tímbric de fa anys i algun agut calat en una partitura atlètica per la seva corda, va defensar-se amb un fraseig ben estudiat (Ingemisco), equiparable al de Laura Vila i Maribel Ortega.