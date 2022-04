Demanen una segona residència pública a Sabadell

“És el primer pas, però no ens conformarem. Sabadell necessita més places de residència públiques”. La Plataforma per a la Residència Pública i de gestió Pública de Sabadell reclamarà la construcció d’un segon equipament a la ciutat, com Ajuntament i Generalitat de Catalunya va acordar l’any 2006. L’entitat, que aglutina diverses associacions veïnals de la zona sud i agrupacions de gent gran de Sabadell, considera que 90 places no reformaran les “mancances històriques” de Sabadell.

“Ens hem de posar al dia en places de residències subvencionades. Tot i la construcció del nou equipament, continuarem a la cua de Catalunya”, ha expressat Fernando Francisco, portaveu d’Espronceda a la Plataforma. Així i tot, ha celebrat l’anunci de la construcció de l’equipament.

La Plataforma no només demana un nou equipament públic –el 2006 es va acordar que la seva ubicació seria Can Llong– sinó que planteja una actuació transversal: “Lluitarem perquè es facin els equipaments necessaris per a la gent gran de la ciutat”, ha comentat el president de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS), Manuel Navas. Avança que demanaran un estudi per analitzar les necessitats reals de la gent gran a Sabadell i comarca. El que inclou centres de dia, places residencials concertades i assistència domiciliària.

Dèficit d’equipaments

A Sabadell hi ha un total de 27 residències per a la gent gran que sumen 1.428 places –privades i concertades–, segons les últimes dades de la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell. Aconseguir una plaça concertada no és pas un tràmit ràpid. Hi ha mig miler de persones en llista d’espera i el temps per rebre assignada una plaça és de dos anys i set mesos. “La gent mor esperant la seva plaça”, lamenta Navas.

A Catalunya hi ha un total de 60.954 places residencials – 10.319 d’elles públiques i 13.779 concertades –, segons l’Idescat. Sabadell, fins al 2025, és l’única gran ciutat que no disposa de cap plaça pública, mentre que a la nostra comarca n’hi ha 520 places totalment subvencionades i 914 mixtes. Segons l’acord anunciat la setmana passada, Sabadell disposarà de les seves primeres 90 places residencials públiques i 20 més de centre de dia.

9,8 milions d’euros

Ajuntament i Generalitat de Catalunya van presentar la que serà la primera residència pública de Sabadell. Un equipament que es construirà gràcies als fons europeus Next Generation i que hauria d’estar enllestida el 2025, segons les previsions.

El calendari marca que les obres s’iniciaran l’any vinent al solar ubicat al carrer de Diego de Almagro, proper al Parc Central del Vallès. La titularitat serà pública, però no s’ha especificat qui en farà la gestió.