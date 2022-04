Es demora la reforma de les pistes de Nostra Llar

La rehabilitació i ampliació de l’edifici d’espais complementaris i la pista esportiva de Nostra Llar haurà d’esperar. Cap empresa s’ha presentat al procés de licitació per adjudicar-se les obres i el procés s’haurà de repetir. El pressupost inicial dels treballs era de 600.000 euros i s’esperava tenir-los acabats a principis del 2022, un calendari que ara s’haurà d’actualitzar.

Fonts municipals apunten que ara es valorarà com reformular el contracte d’obres per fer-lo més atractiu de manera que alguna empresa constructora apliqui per tirar-les endavant. Tot i que no s’ha especificat, el context generalitzat d’increment de preus fa pensar que és el principal motiu que ha tirat enrere la presentació de propostes.

La rehabilitació de la zona poliesportiva de Nostra Llar es va acordar a finals del 2019 i la intenció és posar a punt l’espai per a practicar l’hoquei patins, renovar les graderies, el perímetre del carrer de Bradford i reformar i ampliar l’edifici que hi ha al costat de la pista. El projecte aprovat també contempla crear nous vestuaris, una oficina, una sala polivalent i un bar; així com la substitució de la coberta d’amiant.