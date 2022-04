La compravenda de motos d’ocasió, un negoci en auge

Tres emprenedors –el sabadellenc Àlex Lopera, Alberto Fosas i Josep Talavera– van decidir ara farà tres anys obrir una plataforma de compravenda de motocicletes, anomenada Mundimoto. Ells eren grans aficionats d’aquest mitjà de transport i van percebre que comprar una moto de segona mà era una tasca complicada i lenta. Després d’elaborar un estudi de mercat, no van trobar cap empresa que es dediqués directament a la comercialització de vehicles d’ocasió de dues rodes. Per això, van decidir crear Mundimoto amb l’objectiu de cobrir un nínxol de mercat amb molta demanda, però amb zero oferta.

A través de la plataforma, qualsevol persona pot vendre la seva moto o comprar-ne una de segona mà de manera fàcil i àgil. “Tenim un sistema de taxació en línia per qui vulgui vendre’s la moto. Un cop ens la ven, tenim un equip de 60 mecànics que la recondicionen i la deixen com si fos nova. Després, la posem a la venda al web per un preu competitiu”, explica el cofundador i director d’operacions, Àlex Lopera, qui assegura, a més, que el temps d’entrega dels vehicles al domicili del comprador és de màxim cinc dies.

4.000 motos venudes el 2021

Així mateix, Mundimoto, que compta amb 100 models de motos diferents, també permet finançar-les, així com ofereix una modalitat de rènting als clients. Dit això, la start-up, amb les oficines i la fàbrica en un espai de 17.000 metres quadrats a Barcelona, ha crescut de forma exponencial i aquest 2021 va multiplicar per deu la venda de motos respecte al 2020. En va vendre 4.000. Enguany, només el mes de març ja n’ha venut 1.000, de les quals 300 a clients internacionals.

Mundimoto va facturar 15 milions d’euros el 2021, tot i que la previsió de la start-up és superar els 100 aquest 2022. A més, ha tancat una ronda de finançament de 20 milions d’euros, una partida que permetrà a l’empresa contractar 50 enginyers i 250 nous treballadors, així com arrencar la seva expansió internacional a Europa. “Hem obert una seu a Itàlia i aviat n’obrirem a Polònia i Països Baixos. A més, estem apostant per la tecnologia per tal de millor l’experiència del client a la nostra plataforma”, explica Àlex Lopera.

El sector de compravenda de motos es troba, per tant, en ple auge, incentivat encara més per la falta de subministraments en els vehicles de primera mà. “Estem creixent exponencialment i estem complint un dels nostres objectius: que tothom tingui accés a un vehicle”, assenyala Lopera.