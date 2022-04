De ruta per les mones que marquen la Pasqua de 2022

Portem dos anys de Setmana Santes atípiques, amb Diumenge de Rams sense benediccions, Dijous Sant sense processons… i Dilluns de Pasqua amb les mones confinades. Va ser el moment en què les pastisseries van treure la seva capacitat d’adaptació i van començar a distribuir les mones a domicili. Però ara ja queden lluny les edicions del confinament absolut (2000) o les restriccions comarcals (2021).

Aquest hivern i primavera els hem viscut (i els estem vivint) a les totes. El passat Diumenge de Rams, la plaça Sant Roc es va omplir per la tradicional benedicció de la palma de l’església de Sant Fèlix. Avui mateix tornaran les processons i entre Diumenge de Resurrecció i Dilluns de Pasqua, els padrins obsequiaran els seus fillols amb les tradicionals mones.

Tant de xocolata com de pastís, les mones s’amuntegaran ràpidament a la taula del dinar, símbol d’un invisible llaç intergeneracional.

Fem una ruta per diferents pastisseries de Sabadell, a fi de conèixer quines mones ofereixen i quines són les que tenen més èxit.

A la Pastisseria Núria (Carretera de Prats de Lluçanès, 173), per exemple, mostren llustroses mones representant la casa dels 7 Nans, així com d’altres dels nadons ploraners o de l’ídol infantil Mic.

Films de Disney

I és que els films de Disney, les sèries de dibuixos animats, animals mítics, personatges clàssics dels còmics de tota la vida, nines de moda, o simplement l’indestructible conillet de Pasqua són alguns dels motius preferits pels nens i nenes

Al forn La Palma (Carretera de Barcelona, 572) mostren un gran joc d’escacs com a motiu clàssic, mentre que la modernitat vindria per la representació de consoles de videojocs (a la qual, per cert, acompanyen amb tot tipus de llaminadures).

Escacs també són un element habitual a la Pastisseria Sallés (carrer de l’Escola Industrial, 15), que tenen l’obrador en marxa elaborant mones des de després de Carnestoltes. I és que aquesta campanya és una de les més fortes de l’any, pels pastissers sabadellencs.

Futbol sabadellenc

A la Sallés també han fet una mona del Club Esportiu Sabadell, un coet d’estètica tintinaire, una consola de la Sony… Tampoc falten animals en genèric: girafes, lleons…

Al forn Centenari (Passeig de la Plaça Major, 50) observem personatges com Peppa Pig, Pikachu (de Pokemon), Spiderman i Mini Daisy. Finalment, a l’Art Bo (Carrer de les Valls, 12) hi trobem mones personalitzades (amb una fotografia de xocolata del fillol), així com mones amb estètica de la popular aplicació Tik Tok, de Bob Esponja, la saga literària i cinematogràfica Harry Potter, el film de Disney sempre triomfant Frozen, Fortnite i el mini Yoda de The Mandalorian (spin off de La Guerra de les Galàxies).

Una altra temàtica exitosa d’enguany és la pilota d’or d’Alèxia Putellas, jugadora del Barça femení, probablement la principal novetat d’enguany.

Crisi a Ucraïna

L’increment de costos dels últims mesos, degut a la guerra a Ucraïna, també es veurà repercutit en el preu de les mones, tot que els pastissers intentaran que sigui “el menys possible”.

L’encariment de l’energia i totes les matèries primeres -els ous, que feia molts anys que no s’apujaven, ara valen el doble que fa un any-, ha fet que apugessin els preus -sempre depenent dels casos- fins a un 5%.

Des del gremi van decidir que no podien apujar-ho més per arribar al màxim de famílies malgrat que la inflació és de gairebé el doble. Un any més, reivindiquen la mona artesana, feta a mà i amb ingredients més saludables.

Xef José Andrés

Aquesta serà també una campanya solidària. El gremi barceloní s’ha aliat amb el xef José Andrés i donaran un euro de cada pastís venut en suport als refugiats d’Ucraïna (per pastisser que s’hi adhereixi ).

Els establiments participants tindran un cartell i ingressaran directament les donacions a la fundació World Central Kitchen.