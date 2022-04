Febre per anar al podòleg: “La demanda és bestial”

Poca oferta i molta demanda. És la combinació que ofereix Sabadell en matèria de podologia, tal com es pot comprovar visitant diversos centres especialitzats, tots privats perquè no és un servei públic de forma generalitzada. Amb les restriccions per la pandèmia de la Covid-19 pràcticament desaparegudes, ja només cal dur mascareta en interiors- els sabadellencs han perdut la por d’anar al metge i les consultes ho noten.

“Hi ha una sobresaturació del servei molt gran”, constata el gerent de Centre Mèdic Sabadell, Marc Galofré. En aquest espai del carrer del Pare Sallarès, al Centre, cada dia tenen un podòleg al matí i a la tarda. La demanda és tan elevada que es resumeix de la següent manera: quan obren l’agenda d’un mes, “s’omple en dos dies pel mes en curs i els dos següents”. El client és fidel, ho sap, i el dia 1 té present que ha de trucar per reservar hora. En aquest cas la majoria de clients es visiten a través de la mútua, una fórmula que ha guanyat adeptes en els darrers anys.

El nombre de catalans que té una assegurança de salut privada ha passat d’un 25% al 32% en quatre anys, segons dades del Departament de Salut.

També tenen més demanda darrerament a centres privats com Podo9, al carrer de Gràcia (Centre). La podòloga Carmina Prats assegura que “la demanda és brutal” i atribueix la situació, en part, a què durant els mesos de major incidència del coronavirus moltes persones van deixar de visitar-se. La por a entrar al centre mèdic ja ha quedat enrere, però, i en aquest lloc cada vegada atenen més persones amb problemes de peu, que necessiten suports plantars per ajudar-los. “Si corregeixes el peu, millores l’estat general de la persona”, apunta Prats, cosa amb la qual coincideix Galofré, afegint que “infravalorem la cura dels peus, i si no els tractes de jove, pots tenir molts problemes de gran”.

En el cas de les mútues, Marc Galofré subratlla que els costos són tan ajustats que pràcticament no sortiria a compte oferir el servei, si no fos perquè serveix de complement a la resta dels que ofereixen.