Barberà vol crear “una superilla” per treure els cotxes del centre el 2024

L’Ajuntament de Barberà també aprofitarà els fons europeus Next Generation per transformar la ciutat. El municipi rebrà 1.348.000 euros per peatonalitzar i millorar l’accés de part del nucli urbà. Concretament, dels carrers Verge de l’Assumpció, Escultor Llimona i Manuel de Falla.

Des de l’Ajuntament de Barberà apunten que la reurbanització dels carrers es fa pensant en la creació d’una “superilla” al centre, on els carrers passin a ser de plataforma única i l’accés de vehicles estigui restringit a veïns, càrrega i descàrrega (amb horari molt limitat) i vehicles d’emergències.

La data per acabar el projecte és el 2024. Abans, s’haurà de dur a terme una licitació del projecte durant el segon trimestre d’aquest any i perquè les actuacions puguin començar a principis de 2023. Per tant, segons les previsions, els carrers cèntrics estaran en obres durant un any, com a mínim.

El projecte preveu millorar la qualitat de l’aire al centre de la ciutat, amb la reducció de partícules contaminants, a més de fomentar la mobilitat activa, millorar l’accessibilitat i fomentar el comerç de proximitat. Es preveuen canvis en les seccions de carrers i en connexions d’eixos viaris.

Els fons europeus Next Generation, repartits pel Ministeri de Transport, cobriran gairebé un 75% del cost de les actuacions, que arribaran als 1.812.000 euros. A més, amb aquesta subvenció també es condicionaran les voreres de la carretera N-150.