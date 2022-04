La benzina, un 20% més cara a Sabadell

Tant la benzina com el dièsel s’han encarit sense pausa des del passat mes de desembre. En aquests gairebé quatre mesos, la benzina ha pujat a la província de Barcelona un 21,3% i el dièsel, un 35,75%. Aquest abril, la benzina de 95 octans té a les gasolineres un preu mitjà, amb impostos inclosos, d’1,808 euros per litre. I el gasoil la supera, marcant un import mitjà d’1,833 euros per litre, segons les darreres dades del Ministeri de Transició Ecològica. Això sí, aquestes xifres no tenen en compte la bonificació de 20 cèntims per cada litre de combustible tant a particulars com a professionals, dels quals 15 cèntims els aporta l’Estat i la resta, les petrolieres.

El Ministeri de Transició Ecològica encara no té dades de l’impacte d’aquesta mesura, que va entrar en vigor l’1 d’abril. Sí que n’ha ofert el Butlletí Petrolier de la Unió Europea, tot i que fan referència al conjunt de l’Estat i no únicament a la província de Barcelona (que és més traslladable a la realitat de Sabadell). El seu informe estima que la benzina i el dièsel s’han abaratit un 10% els últims dies, a conseqüència del descompte de 20 cèntims per litre per pal·liar sobretot els efectes econòmics de la guerra d’Ucraïna, que ha provocat un augment del preu dels carburants.

Dit això, a Sabadell la benzinera més barata pel que fa al dièsel és ara la Ballenoil, situada a la plaça de Ramon Llull, 11. Aquest carburant es troba a 1,765 euros el litre, sense tenir en compte la bonificació de 20 cèntims acordada pel govern espanyol. Quant a la benzina, la benzinera que l’ofereix a més bon preu és Gasoils Rovira, al carrer de Rocafort, 40. El carburant té un preu d’1,779 euros el litre, també sense tenir en compte la bonificació.

Observatori de costos de transport

D’altra banda, un estudi de la Generalitat de Catalunya del gener de 2022, anomenat Observatori de costos de transport de mercaderies, amb dades del desembre de 2021, ha estimat la variació global de la despesa de transport en un 8,5% respecte al 2020 (no té en compte, doncs, la influència de la guerra d’Ucraïna, que encara haurà incentivat més el creixement dels costos de transport i, en conseqüència, haurà reduït el poder adquisitiu de la població).

En costos fixos, la variació ha estat de l’1,8% i en costos quilomètrics, del 16,9%. L’Observatori de costos de transport detalla, a més, que l’índex de preus al consum (IPC) per a carburants i lubricants, causant de l’actualització del centre de cost de combustible, ha tingut un fort augment del 26,5%. Es tracta d’un dels principals responsables de la variació dels costos quilomètrics i globals del transport de mercaderies.

Creixen els costos fixos

Pel que fa als costos fixos, els centres de costos de personal i dietes, s’han actualitzat amb l’increment generalitzat de l‘1,5% anual per al sector del transport de mercaderies. També s’han considerat dins els costos de personal, la cotització a la seguretat social de l’import percebut en concepte de dietes en la mesura que excedeixi les quantitats establertes a la normativa vigent.

L’Observatori de costos del transport de mercaderies, que s’elabora cada mes de l’any, continua sent un instrument d’anàlisi útil per a les empreses de transport i una referència per a la negociació entre els carregadors i els transportistes de Catalunya que, davant de les condicions del mercat, els facilita l’enteniment en la formació de preus.

Els sindicats demanen pujades salarials davant l’augment de la inflació

La inflació a Catalunya va assolir el passat mes de març noves xifres rècord. L’Índex de Preus de Consum (IPC) es van incrementar un 9,5% respecte al mateix mes de l’exercici anterior, una taxa més de dos punts per sobre que la del febrer (+7,4%). Es tracta de l’augment més accentuat des de 2002, any en què l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va començar a recollir dades per comunitats. L’INE atribueix la pujada de preus a l’encariment de l’energia i dels carburants, amb taxes d’inflació del 28,8% i del 18,9%, respectivament.

Des dels sindicats majoritaris alerten que aquest augment de la inflació s’està traduint en una reducció “alarmant” del poder adquisitiu de la població. “La guerra d’Ucraïna ha provocat que la inflació segueixi desbocada. Veiem com la cistella de la compra i els preus dels carburants s’han disparat. Aquest fet es trasllada al consumidor, que ha perdut molt poder adquisitiu i està estalviant el màxim que pot”, explica el membre de l’equip d’UGT al Vallès Occidental Dani Garcia.

En aquest sentit, Garcia afirma que un dels aspectes que poden ajudar a revertir aquesta situació és la pujada dels salaris. Això sí, per aconseguir-ho, des de l’UGT asseguren que caldrà un diàleg entre administracions, associacions i patronals. “La política de rebaixar 20 cèntims el litre de benzina i dièsel és insuficient. Calen més limitacions de preus en altres sectors. I, el més important, han d’haver-hi pujades salarials a la població. Tanmateix, han de ser control·lades, perquè si no la inflació seguirà pujant”, detalla.

Des de Comissions Obreres (CCOO) insten, sobretot, a protegir els més vulnerables. Per això, proposen crear una bonificació d’emergència, és a dir, un pagament extraordinari de 300 euros que arribés automàticament a través de les nòmines o prestacions dels aturats i pensionistes.

“Amb el salari mínim i la reforma laboral la població hauria d’haver tingut més poder adquisitiu, però la guerra d’Ucraïna i els preus de l’energia no ho han permès”, lamenta Dani Garcia.