Roger Casamajor roda amb Romance al nou curt ‘Quiet’

Es va popularitzar gràcies a Pa negre, l’èxit català de l’any 2010. Després l’hem vist a El ventre de la Mar (a les ordres d’Agustí Villaronga, un altre cop). Així com a la recent Tros.

Ell és l’actor Roger Casamajor i ara grava amb el director sabadellenc Hèctor Romance.

El rodatge del curtmetratge Quiet ha tingut lloc recentment a la ciutat de Lleida. Concretament, a les instal·lacions de Magical Media i l’edifici de Capitania del Turó de Gardeny. El rodatge també compta amb una jornada més a Andorra, a l’abril.

Quiet és un curtmetratge de gènere de terror escrit a quatre mans per David de Arrabal i Hèctor Romance. El projecte té com a rerefons té com a rerefons fer denúncia social dels casos d’abús sexuals a menors, tot traspassant les fronteres del terror, així com donar visibilitat a aquesta xacra. “Realitzant un reportatge sobre l’abús a menors vaig veure una dada terrible: un de cada cinc nens pateixen abús sexual”, explica Romance. “El cinema no només serveix per a entretenir. És un mitjà que pot servir per a denunciar allò que fa mal als altres, això que taca aquesta societat, que és de tots i que hem de cuidar i conservar”, sosté el cineasta. De fet, se sent amb la responsabilitat de fer-ho, “Quan un es dedica al cinema, toca”.

El títol del curtmetratge ja fa, de fet, referència a les víctimes silenciades, “que han de veure com els seus abusadors queden impunes”, afegeix Romance.

En aquest cas, la nena petita està interpretada per Laia Valle Armengol, jove actriu de tan sols 9 anys, que fa doblet amb Roger Casamajor en el càsting.

L’equip tècnic està format en part per gent de les terres de ponent, com Berta Lacruz d’Ajudant de Direcció, així com membre del seu equip tècnic habitual. Tots han treballat en una maratoniana filmació nocturna en els estudis Magical Mitjana, comptant amb el suport d’alumnes d’ECCIT i aprofitant l’antic edifici de Capitania, un lloc abandonat ideal per a la història que el director vol explicar.