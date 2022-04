L’Astralpool CN Sabadell, nou campió de lliga

L’Astralpool Club Natació Sabadell és el nou campió de la lliga d’honor femenina de waterpolo després de superar el CN Mataró en el tercer i definitiu partit de la final del play-off (10-7). Les jugadores de David Palma sumen el dinovè títol domèstic i allarguen el seu domini en l’àmbit nacional.

El cop anímic d’aquest divendres a la piscina Joan Serra podia passar factura: l’arbitratge va privar a les sabadellenques d’enllestir per la via ràpida l’eliminatòria i obligava el vigent campió a jugar-s’ho tot a Can Llong. El desgast físic no ha estat un aturador perquè les jugadores de David Palma hagin dominat de principi a fi el tercer partit.

Seguint el mateix patró del primer i segon partit, la defensa ha tornat a estar a un gran nivell. I bona part d’aquest bon paper no es podria explicar sense la figura de Laura Ester, qui avui ha tornat a ser un mur quan l’equip l’ha necessitat. Parcial de 3 a 0 en el primer període per deixar clar que aquesta lliga no marxava de Sabadell: Sabrina van der Sloot, Irene González, ambdues grans protagonistes durant el ‘play-off’, i la nordamericana Maggie Steffens posaven els gols sabadellencs. En el segon assalt, l’Astralpool ha arribat a tenir fins a quatre gols de renda, amb els gols d’Irene González i Nona Pérez (5-1). Les de Dani Ballart, sense poder aturar el joc sabadellenc, han arribat a l’equador amb tres gols de desavantatge (6-3), gràcies a la diana en el darrer segon de Nona Pérez.

A la represa, l’Astralpool inclús ha pogut ampliar la renda de gols, amb el segell de Judith Forca i Irene González. Novament, Laura Ester s’ha encarregat de tenir a ratlla les Van de Kraats, Anni Espar i Bella Markoch (8-4). Amb el títol al sac, Ballart ho ha intentat amb portera-jugadora, però ni així ha pogut: mentre les lligues es juguin a l’aigua, l’Astralpool vol continuar regnant (10-7).