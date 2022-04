Uns dies sants

[Per Salvador Cristau, bisbe de Terrassa]

Un any més, després de quaranta dies de preparació, ens disposem a celebrar la commemoració i actualització en nosaltres del Misteri Pasqual del Senyor, el Fill de Déu encarnat.

La tradició de l’Església anomena aquesta setmana com a Santa perquè ens ofereix celebrar i reviure el seu amor en la seva Passió, la seva Mort i la seva Resurrecció. Podem dir que tornem a viure els mateixos misteris de la nostra salvació.

La porta d’entrada és el Diumenge de Rams. En aquest dia moltes famílies, especialment amb els infants, s’apleguen en la benedicció dels rams al voltant de Jesús que entra a Jerusalem aclamat com a Rei.

Dilluns, dimarts i dimecres sants són dies per a preparar-se interiorment a les celebracions pasquals. De manera pedagògica, els evangelis de les celebracions d’aquests dies ens presenten la unció a Betània, i l’anunci de la traïció de Judes durant el Sant Sopar.A la nostra diòcesi, per raons pastorals, celebrarem el dimarts la Missa del Crisma. En aquesta celebració solemne té lloc la benedicció dels sants olis dels malalts i dels catecúmens, la consagració del sant crisma i la renovació de les promeses sacerdotals que vàrem fer els preveres el dia de l’ordenació. És una missa que vol posar especialment de manifest la unitat del presbiteri diocesà, al voltant d’un únic altar i presidits pel bisbe. Els sants olis que es beneeixen en aquesta missa serviran per administrar i celebrar els sagraments al llarg de tot l’any.

Dijous Sant, al vespre, comença el Tríduum Pasqual amb la missa vespertina de la Cena del Senyor. En ella contemplarem l’amor del Senyor per nosaltres, aquest regal tan gran que ens fa en el sagrament admirable de l’eucaristia. És, alhora, una celebració que uneix l’eucaristia, el sacerdoci i el manament de l’amor, el que Ell ens té i el que ens hem de tenir entre nosaltres.

Divendres Sant celebrarem la Passió i la Mort del Senyor. És un dia de dejuni i abstinència en què tot gira al voltant d’aquest misteri contemplant el patiment i l’agonia del Senyor i la seva mort a la creu. El text de la Passió segons sant Joan que es proclama aquest dia ens ajuda de manera especial. També és un dia apropiat i popular per realitzar l’exercici del Via Crucis.Dissabte Sant és un dia de silenci i meditació. Un dia sense sagraments per meditar en silenci davant del Sepulcre tancat, vetllant i esperant l’hora en què el Senyor complirà la seva promesa de ressuscitar d’entre els morts.

Diumenge de Pasqua, amb la celebració de la Vetlla Pasqual a la nit, celebrarem la gloriosa resurrecció del Senyor, compliment de la promesa feta i victòria definitiva sobre el pecat i la mort, i compartirem l’alegria del Senyor Ressuscitat. Durant cinquanta dies més, el temps pasqual ens durà fins a arribar a la Pentecosta, el do de l’Esperit Sant promès pel Senyor ressuscitat als Apòstols.

Us convido a viure aquests dies sants amb intensitat, recolliment, estones de silenci, contemplació dels fragments dels evangelis que es proclamaran a les celebracions i que fan referència a la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús.

Aqust diumenge, amb l’alegria pròpia de la Pasqua, podrem també nosaltres ressuscitar i renéixer a la vida de la gràcia que Déu ens va donar en el Baptisme i que ens vol concedir de nou.

Santa Setmana!