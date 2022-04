Els ‘Jardinets’ tornaran a oferir servei de bar. En els darrers mesos d’hivern pot haver passat mitjanament desapercebut que ara no en tenen, però l’arribada del bon temps comença a despertar l’interès dels sabadellencs per poder prendre alguna cosa en aquest espai icònic del Centre, al carrer d’En Font, 1. És la principal icona del verd urbà del barri i un emplaçament únic a tota la ciutat. Fonts de la Fundació 1859 Caixa Sabadell asseguren voler “que n’hi hagi aviat” i la qüestió es podria desencallar “en breu” perquè les converses per aconseguir-ho estan avançades.

Fins que va estar obert a finals de l’any passat, el bar funcionava a través d’una concessió que tenia la Granja Urpí amb el nom Urpí als Jardins. Però ara la Fundació ha recuperat la concessió i vol canviar el model amb el qual presta el servei, passant d’aquest a la gestió directa, contractant una empresa. “Per poder assegurar el servei, estem treballant en la línia d’obrir-lo nosaltres”, indiquen les mateixes fonts.

Punt de trobada

Des de la Fundació 1859 Caixa Sabadell creuen que “l’espai és un lloc de trobada i el que fa falta és una oferta de cafeteria”. En primer lloc, perquè doni servei als usuaris de l’Espai Cultura i de l’edifici modernista del carrer de Gràcia, amb el que connecta per darrere. I també perquè complementa l’oferta de tota la ciutadania en general, que pugui optar a fer una parada en aquest petit oasi de tranquil·litat i verd urbà. La gestora de l’espai assegura: “el bar complementa i per això ens sap tant de greu que estigui tancat ara mateix”.

Les mateixes fonts subratllen que la voluntat sempre ha sigut tenir el bar obert, però tot i que diferents empreses s’havien interessat en la concessió, cap havia decidit tirar endavant. Per això, amb el pas del temps des de la Fundació s’ha trobat oportú buscar la manera perquè el pugui gestionar directament.

L’espai que ocupa el bar és al triangle que hi ha tocant a l’Espai Cultura i té entrada tant pel carrer d’En Font, des de dintre l’antiga Escola Industrial i també a través del propi jardí. La principal característica d’aquest bar és la terrassa, que fins ara tenia més d’una dotzena de taules. A l’interior de l’edifici, connectada amb el jardí, hi ha la barra del bar i algunes taules més.

Urpí als Jardins estava obert des de l’estiu del 2016 i va mantenir l’activitat fins l’arribada de la pandèmia. Com tot el sector de l’hostaleria i la resta d’activitats, el negoci va haver de tancar obligatòriament amb la declaració de l’estat d’alarma el març del 2020. Des d’aleshores ha pogut anar recuperant el servei, tot i que amb les limitacions de cada moment fins a finals del 2021, en què l’arribada del fred tampoc va ajudar a tirar endavant el negoci.

Els Urpí obren a Belles Arts

Per la seva part, la família Urpí obrirà just després de Setmana Santa el nou bar de l’Acadèmia de Belles Arts. És al passeig de Manresa, 18. Aquests dies estan acabant d’ultimar tots els detalls i preveuen fer les proves corresponents per veure que tot funciona.

El nou projecte pretén ser una tornada a l’essència d’aquest establiment, que en els anys setanta i vuitanta es va convertir en un refugi de la tertúlia cultural i els ambients artístics.