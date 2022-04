L’empresa de neteja i recollida de residus de Sabadell, Smatsa, no haurà de dur un sistema de control GPS en els seus vehicles. El titular del jutjat del contenciós administratiu número 15 de Barcelona ha rebutjat la mesura, proposada pel Govern quadripartit (2015-2019). Així ho han confirmat al Diari fonts de l’Ajuntament, que han rebut la notificació dels jutjats.

La mesura es va emprendre l’any 2018 com a part de la fiscalització municipal de l’empresa. L’executiu anterior tenia sospites que Smatsa no realitzava tots els serveis que estaven contractats. En altres paraules, creia que l’Ajuntament pagava per unes tasques de neteja que realment no es feien. I per això creia necessari instal·lar un sistema de geolocalització en els camions, les escombradores i els carretons.

El jutge argumenta que no es poden exigir GPS a tots els operaris i vehicles. En aquest sentit, creu que la literalitat dels plecs exigia mecanismes de seguiment, però no una mesura d’aquestes característiques. L’Ajuntament ha recorregut la decisió judicial i mantindrà la monitoratge dels vehicles, que ja s’havia aplicat al 100%.

L’empresa, en el Cas Mercuri

El contracte de neteja i recollida de residus a Smatsa, dut a terme en temps de l’alcalde Bustos, està sota la lupa judicial. La jutgessa instructora del Cas Mercuri considera que l’Ajuntament i l’empresa van fer una “conxorxa” per manipular l’adjudicació del servei, valorat en uns 20 milions d’euros anuals durant un període de quinze anys. A canvi, l’empresa hauria finançat un sopar de campanya del PSC, hauria pagat viatges de l’Ajuntament i col·locat a persones afins dins de l’empresa.

La investigació ja està tancada i s’està pendent de la celebració del judici, que previsiblement tindrà lloc aquest 2022 o el 2023.