Els Jardinets fan festa per a la canalla aquest Sant Jordi

La propera diada de Sant Jordi representa una tornada a la normalitat per a l’Espai Cultura, després de dos anys d’alteracions en la programació per les mesures sanitàries degudes a la Covid-19. Amb la majoria de restriccions aixecades, la diada de 2022 recuperarà la majoria d’actes i activitats habituals.

Els actes previstos començaran dissabte 23 a les 10 h i s’allargaran fins a les 21 h. Es centraran en els Jardinets de l’Espai Cultura. Allà, famílies i criatures podran gaudir de dues actuacions diferents. Llegendes de Bèsties i Valentes és un espectacle de titelles i música amb dues llegendes diferents. D’altra banda, l’obra La princesa i el drac ens presentarà la princesa Espirulina i les seves aventures. Sumant-se a aquestes representacions, també hi haurà diversos tallers i activitats pensats perquè nens i nenes hi puguin participar, com El Jardí de les endevinalles.

Així mateix, la Fundació 1859 Caixa Sabadell també organitza una jornada de portes obertes als edificis modernistes durant el matí de dissabte. Els visitants podran accedir tant a l’Espai Cultura, on podran gaudir de les seves tres exposicions —La ciència del joc, Mirades al Japó i 110 anys de l’edifici de l’Escola Industrial— i gaudir de l’antiga seu de Caixa Sabadell, l’edifici modernista ubicat al carrer de Gràcia.

Completant les propostes per a Sant Jordi, no hi podien faltar les tradicionals parades de llibres i roses. Enguany, els llibreters d’Abacus i La Llar del Llibre ompliran els jardinets amb les darreres novetats literàries així com clàssics i altres propostes especialment adreçades al públic infantil i juvenil.

Paral·lelament, els visitants també podran gaudir d’El Cafè dels jardinets, l’espai de restauració de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, que obrirà les portes coincidint amb la diada i que oferirà els seus serveis durant tot el dia.