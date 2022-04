Sortegem 16 llibres per celebrar Sant Jordi amb els subscriptors del ‘Bon dia, Sabadell’

Des del Diari de Sabadell volem compartir Sant Jordi amb tots els subscriptors del butlletí Bon dia, Sabadell. I fer-ho amb històries i narracions, com és propi de la diada. Per això, sortegem quatre lots de llibres entre tots vosaltres. Hi trobareu autors locals i d’altres catalans.

Les investigacions dels vallesans Jesús Ávila i Pere Cardona; novel·les del resident a la ciutat Xavier Gual; el darrer premi BBVA de Sant Joan 2021: Garbo Parla de Roser Caminal; còmics com La Extremaunción (escrit i dibuixat a Castellar); la veterana sabadellenca Anna Crusafont (El ball de les estudiants), etc.

Tots ells, juntament amb altres títols infantils com Ansu Fati (sobre el jugador del Barça) o El último oso, així com novel·les d’autores internacionals com Mónica Ojeda (i el seu Nefando) o Gerbrand Bakker (i el seu Juny).

Per participar en el sorteig d’aquests 4 lots (de 4 llibres cadascun) només us heu d’apuntar en aquest formulari. Realitzarem el sorteig dijous, 21 d’abril, a les 16 hores, i ens posarem en contacte amb els guanyadors per tal que pugueu passar a recollir els llibres per la nostra redacció (a la plaça Ricard Simó, 8, Sabadell).