Rodalies inicia unes obres a les línies vallesanes R4 i R8 que s’allargaran fins al 2023

El Ministeri de Transports ha xifrat en 471 milions d’euros les principals actuacions que es duran a terme en els pròxims mesos a la xarxa ferroviària de Catalunya. Entre aquestes, es troben els avenços a la nova estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal i la futura estació de la Sagrera, el desenvolupament del Corredor Mediterrani a Castellbisbal, la integració urbana del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat o la remodelació de l’estació de Molins de Rei. Per fer-ho possible, les línies R4, R8 i R1 de Rodalies es veuran afectades per obres entre el pròxim dissabte 23 d’abril i fins al febrer del 2023, amb alteracions destacades com la interrupció uns mesos de la circulació de trens a l’R8 entre les estacions de Martorell i Rubí.

El secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores, ha apuntat que el desenvolupament de les obres –de gran complexitat tècnica i de planificació- serà incompatible amb el manteniment del servei ferroviari a l’R4, R8 i R1, en executar-se sobre línies en funcionament. Per aquest motiu, a partir del pròxim 23 d’abril i fins al febrer del 2023, es limitarà la capacitat operativa i hi haurà un seguit de restriccions a totes tres línies de Rodalies.

Menys freqüències a l’R4

A l’R4, la que uneix Sant Vicenç de Calders i Manresa per Martorell, els trens que habitualment inicien o finalitzen el seu recorregut a Martorell ho faran des de Castellbisbal, amb la posada en marxa d’un bus complementari entre ambdues estacions. En aquest cas, no s’interromprà la circulació, que es farà per una via.

Entre Sant Vicenç i Castellbisbal hi haurà dos trens per hora i sentit; mentre que entre Castellbisbal i Terrassa n’hi haurà quatre.

Les obres d’adaptació del túnel de Castellbisbal permetran impulsar el corredor mediterrani, ja que serviran per enllaçar en ample estàndard els ja realitzats entre Castellbisbal i la frontera francesa i també el del sud, entre Vila-seca i Martorell. El pressupost de l’actuació és de 152,8 milions d’euros.

D’altra banda, també s’han planificat treballs per millorar el tram entre Martorell i Sant Vicenç de Calders, per renovar l’estructura, implantar el tercer carril, adequar l’electrificació, ampliar les vies d’apartat fins als 750 metres i construir nous passos inferiors, amb un cost de 134,2 milions d’euros.

Interrupció entre Martorell i Rubí a l’R8

A l’R8, que uneix Martorell i Granollers Centre per Cerdanyola Universitat, la circulació ferroviària quedarà interrompuda entre Martorell i Rubí. Els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l’estació de Rubí, i hi haurà servei de bus alternatiu entre les estacions de Martorell, Castellbisbal i Rubí. Fonts de Renfe confirmen que aquest tall no s’allargarà fins al febrer del 2023, sinó que es podria solucionar cap al juny.

R1, sense servei entre Molins de Rei i l’Hospitalet

I a l’R1 (Molins de Rei/L’Hospitalet-Blanes/Maçanet per Mataró), tots els trens iniciaran o finalitzaran el seu recorregut a l’Hospitalet de Llobregat, abolint-se la circulació de combois a l’R1 entre Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà i l’Hospitalet de Llobregat.

Els viatgers disposaran com a alternativa els trens de la línia R4, amb una freqüència de 15 minuts, que es redueix a 10 minuts, durant les hores punta.

Nova estació de Sant Andreu Comtal

Una de les principals actuacions se centrarà en les operacions per posar en servei abans de final d’any la nova estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal, així com el trasllat de les vies d’ample convencional de l’R11 a l’interior de la futura estació de la Sagrera, un cop posat en funcionament el túnel de dos quilòmetres. Aquestes actuacions comptaran amb un pressupost de 68 milions d’euros.

D’altra banda, es tirarà endavant el projecte d’integració del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat, on se suprimirà el pas a nivell a la sortida de l’estació i es posarà en servei una estació provisional mentre duren les obres del tram soterrat. Tot plegat, té un pressupost de 110 milions d’euros. A més, a Molins de Rei s’instal·laran quatre ascensors amb un pressupost de 6 milions d’euros.

La reordenació permetrà incrementar a dues circulacions per sentit els trens entre Barcelona i Vic, recuperar els tres serveis per sentit entre l’Hospitalet i la Garriga, així com perllongar fins a quatre trens per sentit de l’R7 fins a Molins de Rei en hores punta.

Talls durant aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana hi haurà servei alternatiu per carretera entre Castellbisbal i Martorell entre les 20h00 del 23 d’abril fins a les 6h00 del 24 d’abril. Els mateixos dies s’han reprogramat els trens de la línia R2 Nord i de l’R11, que iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Montcada i Reixac, des d’on els viatgers hauran de canviar d’estació per anar a Barcelona.