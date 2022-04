El Col·legi Claret de Sabadell, premiat per un conte al Premi Pilarín Bayés

Més de 7.500 infants de Catalunya han escrit contes sobre la salut mental per la 19a edició del Premi Pilarín Bayés, impulsada per l’Obra Social de Sant Joan de Déu i l’Editorial Mediterrània. Entre els guanyadors, s’hi troba el Col·legi Claret de Sabadell, que hi ha participat rere el pseudònim els Escobinals amb l’obra L’Ona i la llibreta platejada.

El concurs de contes de primària fomenta l’escriptura, la creativitat i l’educació en valors a les aules. L’objectiu és convidar les escoles a normalitzar la salut mental i el benestar emocional entre l’alumnat. Els contes volen trencar l’estigma que recau sobre les malalties mentals.

D’aquest repertori, 19 històries han estat escollides pel Jurat del Premi, que l’Editorial Mediterrània publicarà en un llibre recull, il·lustrades per Pilarín Bayés, i que s’enviarà als autors dels contes guanyadors.

Els tres jurats infantils i el vot popular se sumen al jurat ja existent, que està format per Pilarín Bayés, Diana Casellas, Víctor Cucurull, Mònica Estruch, Eduard Fornés, Alegria Julià, Gonçal Luna, Eduard Marcet, Meritxell Margarit, Noemí Pes, Susana Peix, Xavi Ramiro i Laura Gonzalvo.

Com ja és habitual, al jurat professional s’hi afegeix un jurat infantil format per tres infants escollits per concurs. Aquesta oportunitat permet a la canalla involucrar-se i fer sentir la seva opinió sobre un tema que els afecta, tal com s’apunta a la Declaració dels Drets dels Infants. A més, per primer cop, s’ha tingut en compte una votació popular que ha tingut lloc a la web del Premi Pilarín Bayés.