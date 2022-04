La Gent de la Plaça: 1.000 dies de suport a l’independentisme des de Sabadell

El col·lectiu La Gent de la Plaça ha celebrat aquest divendres la trobada número 1.000. Han estat mil dies ininterromputs -només es van aturar en el confinament més estricte- de denúncia de la situació de l’independentisme en què s’han arribat a congregar centenars de persones en els moments més àlgids.

La trobada d’aquest divendres s’ha viscut amb un aire festiu. L’impulsor de la iniciativa, Josep Boltaina, ha subratllat que “estarem aquí fins que no hi hagi repressió i tornin els exiliats”. Igualment, ha explicat que el grup que s’ha creat continuarà un cop s’assoleixi l’objectiu de crear la república catalana, perquè “si arribem a bon port, la República s’haurà de fer i ho haurem d’exposar”, debatre i compartir idees.

Una altra persona que sovint ha assistit a les concentracions, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, ha recordat com des de la presó rebia l’escalf de la plaça a través de les cartes i del que li explicaven en les visites. Forcadell ha afegit que “aquesta gent són un exemple de perseverança”, per haver-se mantingut tant de temps. “Demostren que els nostres anhels i la nostra voluntat continuen sent els mateixos”, assegura. Forcadell ha assistit a la plaça acompanyada de l’alcaldable d’ERC a les municipals, Gabriel Fernàndez. També hi ha assistit qui ho té tot de cara per ser l’alcaldable de Junts per Sabadell, Lluís Matas.

Fotografies: Lluís Franco